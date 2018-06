MÉRIDA, Yuc.- Con un programa de música contemporánea donde se interpretarán las canciones más icónicas del desparecido “Rey del Pop” se presentarán hoy miércoles a las 20:30 horas, el Coro de la Ciudad de Mérida en el recital “Tributo a Michael Jackson”, el cual se llevará a cabo en el Auditorio del Centro Cultural Olimpo.

Los 20 integrantes que conforman el ensamble coral brindarán un concierto en homenaje a una de las figuras más destacadas de la música en las últimas tres décadas, interpretado con arreglos vocales de ritmos que usó en sus canciones el artista estadunidense como el jazz, pop, blues gospel y los ritmos afroamericanos.

La música será interpretada por la banda Kambal Jazz bajo la dirección musical del pianista Ricardo Moo, mientras que entre los solistas destaca la participación de Miguel Arjona, Claudia Leal, Regina Ku, Lupita Cossio y Alejandro Santos.

Realizarán hoy tributo coral a Michael Jackson. (Jorge Acosta/Milenio Novedades)

El repertorio está conformado por 18 grandes éxitos del más pequeño de los hermanos Jackson como “Medley”, “Rock with you”, “Man in the mirror”, “Cry”, “Heal the world”, “Smooth criminal”, “Leave me alone”, entre otros.

“Cuando los jóvenes del coro propusieron el proyecto me pareció muy complicado porque nos pareció que era un género que no representaba un reto técnico para su interpretación, sin embargo acepté y comencé a estudiar su música”, señaló Nidia Góngora directora del Coro de la Ciudad de Mérida.