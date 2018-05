Festival Vivan los niños brindó alegría a 230 mil yucatecos

Redacción/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Concluyó por sexto año consecutivo y con miles de sonrisas, el festival gratuito “Vivan los niños”.

Como parte de los festejos del Día del Niño, el Gobernador de Yucatán, junto con la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sarita Blancarte Canto, asistieron esta tarde al cierre del proyecto, en donde constató que miles de familias se beneficiaron con el proyecto gratuito.

Señalaron que brindar alegría y momentos agradables en un entorno de fraternidad, es el mejor regalo que se puede dar a las niñas y niños yucatecos.

Desde el pasado 21 de abril y hasta hoy, las familias yucatecas gozaron, sin costo alguno, de la actuación de payasos, de presentaciones de magos, tomaron parte en los módulos de pintacaritas, manualidades y se tomaron fotografías en escenarios con temáticas diversas de personajes famosos que se han colocado en el gusto infantil.

“Ojalá que sigan haciendo estas ferias, yo he venido también otros años, los niños se divierten. Mi hija está muy contenta y yo no tengo que gastar porque es entrada libre, o sea que no es un gasto y se pueden volver a subir a los juegos mecánicos, haciendo fila nuevamente”, compartió Lizie Osalde Euán, visitante de la colonia Serapio Rendón, mientras esperaba a que María Fernanda, de seis años, terminara su ronda en uno de los juegos.

Botargas de personajes de caricaturas como Angry Birds y Toy Story, así como princesas de Disney, salían al encuentro de los “reyes” del hogar para darles la bienvenida, estrechar su mano, darles un abrazo o guardar la foto del recuerdo.

Zapata Bello entregó regalos a niñas y niños conforme iban llegando al recinto que durante los días de actividad recibió aproximadamente a 230 mil personas, cifra que superó la afluencia del año pasado.

Papás y mamás con sus hijas e hijos tomados de las manos llegaron desde temprana hora para aprovechar el resto de la tarde y noche en este espacio de convivencia.