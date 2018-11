Milenio Novedades

MÉRIDAS.-Decenas de voluntarios sumaron esfuerzos para sanear el cenote Yax Ek, ubicado en el centro de la población de Kaua, de donde se recolectó cerca de una tonelada de residuos luego de más de tres horas de trabajo.

“Estoy verdaderamente sorprendida de la cantidad de basura que hay en este cenote, y la verdad es que no me explico por qué la gente no cuida esto que es suyo y que muchos quisiéramos tener cerca”, dijo una de las jóvenes voluntarias que participó en esos trabajos.

Con el apoyo de más de medio centenar de voluntarios de la Fundación Bepensa, Fundación Actinver, pobladores de la comunidad y buzos de Expedición Grosjean especializados en estas tareas se obtuvo toda clase de basura, como latas, botellas, plásticos, llantas, metales e infinidad de elementos contaminantes.

La actividad comenzó el sábado, cuando los voluntarios en tierra equipados con bolsas recorrieron los alrededores del majestuoso cuerpo de agua con la intención de recoger toda clase de residuos, mientras tanto, los espeleobuzos iniciaron el descenso hasta 13 metros de profundidad, y con cierta de dificultad de visibilidad extrajeron varias bolsas de basura luego de poco más de una hora de recorrido por las entrañas del cenote.

“Es un cenote con algo de complicación porque la visibilidad es de unos escasos tres metros y eso hace más difícil las maniobras tanto de recolección como de orientación”, comentó uno de los espeleobuzos que ha participado en el saneamiento de cientos de cenotes.

La estructura del cenote, que desde el exterior luce imponente, requirió de ciertas medidas para acceder hasta el espejo de agua ya que lo sinuoso del acceso hizo más complicadas las tareas de recolección y extracción de los residuos.