Durante enero 25 yucatecos enfermos de conjuntivitis cada día

José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En el primer mes del año se registraron en promedio 25 casos de conjuntivitis al día en Yucatán.

Datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal indican que hasta la semana 4 epidemiológica, con corte al 27 de enero, se han confirmado 338 contagios en hombres y 391 en mujeres, para un total de 729.

De acuerdo con especialistas en oftalmología, en invierno la incidencia de conjuntivitis puede incrementarse hasta en un 20 por ciento debido a la mayor cantidad de polvo o polen en el ambiente.

Como se recordará, el año pasado esta enfermedad registró un total de 92 mil 781 (47 mil 416 hombres y 45 mil 365 mujeres). El “pico” más alto de la conjuntivitis se dio en el mes de octubre con 48 mil 779 nuevos casos.

Síntomas

La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, un tejido de protección con células que permite en sus glándulas mantener cubierto el globo ocular. Se trata de una especie de hoja de cebolla transparente que está encima de la parte blanca de los ojos y al hincharse produce la enfermedad.

Esta inflamación se produce de acuerdo a la forma en la cual reaccione la conjuntiva a factores que pueden afectarla.

Durante el invierno no sólo son frecuentes las enfermedades de vías respiratorias, sino también la conjuntivitis. De hecho, ambos padecimientos se asocian directamente: cuando hay un virus o bacteria propia que afecte nariz o garganta, muchas veces estos se extienden a las órbitas oculares por no atender el cuadro gripal o malas prácticas de higiene, entre ellas el no lavarse las manos con frecuencia.

¿Un 'pescadito' frito? El kilo del mero crudo, hasta en $130

La sintomatología de la conjuntivitis es el característico ojo rojo, irritación con comezón de origen alérgico. Cuando hay escozor y secreción, se trata de un factor infeccioso.

Para prevenir contagios, la Secretaría de Salud recomienda mantener higiene en manos y cara, principalmente por ser la forma más frecuente de contaminación de los ojos, así como mantenerse en ambientes adecuados y reducir el contacto con polvos alérgenos.

Ante cualquier síntoma de los descritos, se deberá acudir a la brevedad posible al médico.