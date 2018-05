Invitan a reencontrar el amor materno

MÉRIDA, Yuc.- Encontrar el sentido de la vida para llegar a la felicidad a través del redescubrimiento del amor maternal y de Dios es el objetivo de los Encuentros Marianos, tema que los voluntarios del programa Salvemos una Vida, Esperanza Nieto y Jorge Barrera, abordaron en esta ocasión.

El conductor de la emisión líder en su género que se trasmite por Amor 1001.1 de Grupo SIPSE, dijo que preocupados por buscar cosas nuevas que pueden servir a la gente, se invitó a los organizadores de este evento muy especial: el padre Miguel Medina Oramas, de la rectoría de Santa Luisa de Marillac; Juan Martínez Medina, misionero y predicador de Fresno, California, y Gema Anaya Espinosa, cantante y predicadora de Ocotlán, Jalisco.

Sobre el origen de los encuentros, el Pbro. Medina Oramas dijo que de muchas maneras la Iglesia Católica quiere dar respuesta a las interrogantes del hombre de hoy que no puede salir de situaciones que lo llevan a la frustración en un callejón sin aparente salida, pero siempre la hay si te toma la mano de Dios y de su Madre; la encomienda que hace el Señor a su Madre es uno de los mayores regalos de amor para todos, y ese ejemplo de la madre siempre presente y amorosa es la esencia de las jornadas.

Agregó que la Virgen vino a esta tierra en 1531 no para visitar sino para quedarse e invitar a la gente a abrir el corazón y el alma y encontrar la salida hermosa a situaciones problemáticas de la vida que hacen pensar que no vale la pena vivir. Recordando las palabras del Papa Francisco, comentó que la Virgen “con pocos trapos” convierte un lugar en un sitio maravilloso para el nacimiento de su hijo; la mamá, que no es necesario que sea perfecta, tiene pequeños detalles y da su vida por su hijo.

“Yo soy ejemplo de los que significa una madre, ella fue mi inspiración para mi carrera sacerdotal, incluso derramó lágrimas por nosotros sus hijos”, apuntó.

Los Encuentros Marianos, a través de cinco años en que ha colaborado el equipo, se han convertido en un evento transformador, fue el comentario con que el religioso finalizó el primer bloque de la emisión.

Luego de una pausa, Juan Martínez, quien predica por Centro, Sudamérica y México, explicó que ha conocido ambientes diferentes, pero las necesidades, dolores y angustias de la gente por la ausencia de Dios en su vida son muy parecidas.

“¿Siempre predicas por María o diferentes cosas?”, preguntó la conductora Esperanza Nieto.

El invitado respondió que sigue los tiempos de la iglesia, como es el caso de este mes dedicado al amor maternal de toda la humanidad; su misión es que se reavive la fe en “mamá María”, especialmente en quienes no le encuentran razón a su vida. Agregó que en estos encuentros los participantes dan testimonios y esto hace que uno se quite ese vacío, como dijo que le sucedió hace varios años cuando tuvo esta experiencia liberadora; dijo que él vivió el vacío, ya que se crió sin el amor de su mamá, ya que estaba en Mérida y él viajando; aunque en ese momento tenía medios económicos, sentía un vacío en el interior y el corazón, y esa sensación de no tener papá ni mamá lo hizo intentar quitarse la vida.

Añadió que se rodeó de objetos para llenar el deseo de su corazón, pero su mirada era triste y no encontraba el sentido del trabajo, hasta que fue invitado a un retiro donde le hablan del amor maternal y el de Jesús, y esto lo impactó; en ese encuentro alegre sintió envidia de la manera en que la predicadora y los participantes desbordaban alegría y euforia.

“Los Encuentros Marianos son maravillosos, todos cantan y esto fortalece el espíritu”, aseveró Esperanza en el cierre del segundo bloque.

En la continuación del programa, el viajante de las Américas dijo que realiza la labor que Dios le encomienda para trasmitir eso que cambió su vida, de ser un joven sin esperanza, sin vida y lejos de la misa, a un hombre que se transformó en una vida de oración, y ese amor que siente lo motiva a ayudar a personas abandonadas y necesitadas de este sentimiento universal.

Jorge Barrera recordó así los encuentros en que participó: “Es algo mágico lo que sucede porque el grupo se vuelve un nosotros, como familia; el entusiasmo se contagia y se pierde la noción del tiempo porque son actividades muy dinámicas e interactivas”.

Martínez Medina recordó que el 17 de mayo cumple 17 años de misionero, trasformando a las personas a través de esa emoción cuando se invoca “a mamá María y al Señor”, sobre todo en estos encuentros donde aparecen señales grandiosas, sanaciones y, lo más importante, la conversión, sea de adictos al alcohol o las drogas, se entregan a Dios y comienzan a proclamar que el Señor es misericordia.

En su oportunidad, Gema Anaya, madre de familia y viuda, quien a través de canciones lleva la palabra de Dios a personas de distintas condiciones, dijo que una madre nunca se cansa de orar y de interceder por sus hijos. “Antes, dependiendo mi estado de ánimo era la música que tocaba, pero el Señor me ha tocado y con música comparto su palabra”, afirmó.

En la recta final, Esperanza informó que la Asociación Mexicana de Diabetes está organizando una lotería que entregará premios a los ganadores, en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI, informes al teléfono 920-07-68.

Antes de terminar la emisión, acompañada de su guitarra Gema Anaya deleitó a conductores y radioescuchas con la canción “Bendita María”, de la compositora chilena, Sandra Salas.

“Recuerda que en los Encuentros Marianos hallarás una respuesta maravillosa para que salgas de cualquier preocupación, pues María es el camino directo al corazón”, fue la frase con que Esperanza Nieto finalizó la trasmisión.

Dónde acudir