Luchan por la Vida y Familia

MÉRIDA, Yuc.- Difundir la labor de fortalecimiento de la familia y apoyar brindando fortalezas a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad por parte de la asociacipón Vifac, fue el tema del programa Salvemos una Vida, que se transmite por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE.

En esta ocasión, las conductoras Alis García y Mary Lyz Escalante tuvieron como invitadas a la nueva presidenta de esta asociación, Silvia Sarti González de Molina, y a su antecesora, Annel Macías Arreola, quien abrió el programa explicando la labor que Vifac lleva a cabo.

“Las siglas significan ‘Vida y familia’, este grupo trabaja principalmente con la embarazada, sin importar sus creencia y condiciones, para que pueda llevar un embarazo seguro; se les brinda apoyo integral, no solo casa y alimento, sino también psicológico para que tomen decisiones de vida”, señaló.

Comentó que cuando llega un embarazo no deseado, las mujeres tienen dudas y no saben qué va a ser de su vida, por ese motivo se les brinda espacio y acompañamiento para potenciar sus capacidades o descubrirlas, ya que es una opción para mujeres solas o con familia. “Es una herramienta para que durante el embarazo puedan formar un plan de vida; aquí se les ofrecen talleres gratuitos, certificados, de computación, cultora de belleza y corte y confección”.

Annel consideró que albergue es una palabra dura, “las usuarias disponen de una casa hogar en Montecristo, abierta para que cualquiera conozca las instalaciones, es digna para el ser humano, tiene área verde, espacios limpios y orden; tienen comida, dónde dormir y cuidados médicos por profesionales particulares y del Seguro Popular”.

Recordó que Vifac tiene el apoyo de manera interna y externa para huéspedes o aquellos que por su situación familiar deben dormir en otro lado. Aclaró que “no es una cárcel, pero deben cumplir ciertos horarios; el programa está bien estructurado, se les dice que aprovechen todo lo que se les ofrece, el único requisito es que la mujer esté embarazada”, finalizó.

En el segundo bloque del programa, Mary Lyz Escalante realizó una dinámica de preguntas a Macías Arreola, a fin de aclarar algunas dudas sobre Vifac:

-¿Tiene algún costo?

-No. Está tan bien hecho y los servicios son tan profesionales, que mucha gente piensa que se cobra, pero no es así, se ofrece de manera gratuita y sin nada a cambio.

-¿Las mujeres embarazadas que tienen hijos, pueden acudir?

-Como queremos que viva el embarazo tranquila, las aceptamos con sus hijos no mayores de 8 años, a estos pequeños se les da escuela y apoyo psicológico si lo necesitan.

-¿Está disponible para una jovencita que tiene embarazo no deseado y duda si tener o no al bebé?

-Vifac no está en contra de nada, las protegemos y se les da una oportunidad, porque mientras hay vida hay esperanza; cuando escuchamos casos tristes de bebés abandonados, podemos asegurar que fue gente desesperada que no tuvo opciones y se sintió acorralada. Pueden pedirnos ayuda porque somos profesionales que manejamos la información de manera confidencial; deben saber que no están solas, que se les dará todo lo necesario.

En una ocasión, una chica juró que con el embarazo se le acababa la vida, pero después expresó que el bebé vino a salvársela; esto denota que en Vifac hay esperanza y siempre hay un final feliz. Siempre se debe optar por la vida, aunque la situación se vea oscura, siempre va a traer un fruto positivo; una violación debe ser lo más traumático, pero terminar con una vida es muy drástico, aunque no lo juzgamos, concluyó.

Ante la petición de Alis García de ofrecer testimonios, Annel Macías Arreola agradeció a la gente la confianza que les brinda, y abundó que la asociación ofrece a cada mujer lo que va necesitando de acuerdo con su problemática; eso incluye acompañamiento y fortalecimiento, porque es necesario que sean fuertes para enfrentar al vida, pues de ese modo será una mejor mamá para el niño que viene en camino.

“He visto milagros de gente que no levantaba la cabeza por su situación traumática y que cuando sale se van firmes, con seguridad al hablar y confianza ante la vida; todo lo hacemos junto con el equipo de planta de más de ocho personas y apoyados por voluntarios”, apuntó.

Recordó otro caso que la dejó marcada: una chica le dijo que no quería al bebé, intentó abortarlo y no pudo; se analizó su situación junto con ella y lo dio en adopción por amor, no por quitarse el problema, como otras, sino con el corazón roto porque estaba muy lastimada, no de su hijo, sino de lo que había vivido, pero sabía que sus circunstancias no le permitían tenerlo, por eso buscó lo mejor para ese pequeño. Como este caso, la mayoría se cura el alma y se da cuenta que lo que les haya tocado vivir el niño no tiene la culpa, y cuando ven al bebé hay un enamoramiento natural, aseveró.

En cuanto al paso de estafeta, la ex titular dijo estar convencida de lo que se ha caminado en Yucatán, que Vifac tiene presencia en 24 estados de la República, pero es necesario que llegue a más mujeres porque hay necesidad afuera, y en la casa hogar hay camas vacías.

A este respecto, Alis García pidió al público radioescucha que comparta la información acerca de lo que brinda Vifac.

En su intervención, Silvia Sarti González de Molina, la presidenta que rindió protesta el pasado miércoles, manifestó estar muy contenta de asumir el reto, que es muy grande por el estatus que ha logrado su antecesora con todos los medios, autoridades y sociedad.

Informó que entre sus planes tiene el crecer, “soñaréis y os quedaréis cortos”, dijo parafraseando a la fundadora de Vifac. “Podría decir que ya se está bien, pero hay que reforzar la difusión para que la gente sepa y acuda para que la casa trabaje a su máxima capacidad. La labor no solo se limita a la protección de las futuras madres, el objetivo es lograr que haya menos embarazadas”, detalló.

Silvia Sarti añadió que tienen la responsabilidad de seguir visitando escuelas, como lo han hecho durante 7 años; también recordó que firmaron un convenio con el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), con el objetivo de llegar a todos sus planteles de Mérida y del interior del Estado, ya que es necesario hablar de estos temas con los jóvenes.

-Dónde puede dirigirse alguien que requiera información, y si incluso un padre de familia, puede solicitar una plática -preguntó Alis.

Sarti González respondió que muchos padres piensan que a sus hijos no les va a pasar nada, pero cuando les sucede no saben qué hacer; en las pláticas se habla del embarazo inesperado y de las consecuencias por el consumo de anticonceptivos.

“Tenemos 24 casas-hogar, así como 13 oficinas de enlace, la meta de mi gestión es aumentar el número de espacios de enlace”, finalizó.

Para concluir, Alis García hizo la siguiente reflexión: Seguimos por la vida y la familia, se tienen tropiezos, pero son para que aprendamos y cambiemos nuestras vidas para bien, sin caer en depresión. Yucatán hace esfuerzos de vida para apoyar a las familias.

Los teléfonos de Salvemos una Vida, donde siempre escucharán una voz amable que los escuche y aconseje, son: 945.37.77 y la línea 07.