MÉRIDA, Yuc.- El programa de radio “Salvemos una vida” contó esta semana con la presencia de Martín Llorens, premiado autor español con trayectoria profesional de más de 20 años, inspirando a la comunidad latina de los Estados Unidos y Latinoamérica con las herramientas necesarias para mejorar su autoestima y vivir la vida de sus sueños.

Luego de ser presentado por las conductoras Alis García y Marilis Escalante, el vocero de compañías de moda de renombre conocido por el programa de radio y TV “Hola Martín”, comentó que en esta ocasión visita la ciudad de Mérida para promover su tercer libro “Con tu permiso, quiérete”.

“El mensaje que deseo compartir con ustedes este día es sobre lo especial que es esta tierra. Es impresionante su energía. Es algo de lo que nos hemos olvidado, de lo privilegiados que somos. Quiero recordarles que si se abren a la oportunidad de darse el permiso de conectarse con sinceridad a la naturaleza, a la energía de la tierra, del agua y de la luz, podrán percibir un espacio donde la transformación se está haciendo. Hay algo muy sanador en esta tierra”, expresó.

Alis García recordó a Martín que “Salvemos una vida” recientemente cumplió 22 años de su fundación y que los libros del autor español se relacionan mucho con la filosofía del programa.

El camino a la belleza del ser

“Cuando comencé esta experiencia de vida con corporaciones e imagen externa de las personas no tenía idea hacia dónde iba, la imagen mental de nosotros mismos, fue aún más compleja. Ahí está el camino para entender mejor quiénes somos y luego está ese espacio donde ya no existe ninguna imagen y ya no hay nada donde te puedas reflejar que en ti mismo, donde te abandonas y te entregas a lo que es la belleza de ser, ahí es donde todos tenemos que llegar para conquistar nuestros miedos e inseguridades”, puntualizó.

Martín Llorens dijo que “donde está el miedo está la oportunidad de amar, donde están las inseguridades está la oportunidad de conocer el potencial de cada uno, donde está el sufrimiento, está la oportunidad de conocer la paz”.

“Si somos capaces de estar en ese sufrimiento con amor incondicional hacia nosotros mismos y entender que somos seres humanos con deseos, si somos capaces de sentir ese niño interior de cuando éramos pequeños, soñando que eres la misma persona a pesar de las circunstancias externas e historias que te suceden, entonces puedes empezar a regresar a tu hogar y conocer que nada de lo que te ocurre, lo que te dicen los demás y nada incluso de tus propios pensamientos te define, eres mucho más que eso”, expresó.

Alis García comentó que cuando las personas se dejan llevar por sus miedos e inseguridades llega el momento que pierden el deseo de seguir viviendo.

Acompañarse en el sufrimiento

Marilis Escalante preguntó a Martín qué les diría a las personas que en este momento pasan por alguna experiencia de sufrimiento o alguna pérdida.

“En primer lugar les diría que nunca van a estar solos en esto. Todo mundo va a pasar por pérdidas económicas, familiares o de algún otro tipo. Lo primero es entender que esto no es nada anormal. Hay que quitarle un poco de miedo al sufrimiento, mucha gente lo tiene y todo mundo pasa en algún momento por ello. Muchas personas lo toman de manera personal porque los pensamientos que van teniendo se los están creyendo. Eligen creer que esa es su realidad y por otra parte, el dolor surge cuando ya no lo están creyendo sino que lo van aceptado, este es el primer proceso para poder salir”, explicó el invitado al programa.

El autor de “Descubre tu estilo” y “Vive la vida de tus sueños”, comentó que antes que nada hay que tener la intención de querer hacer un cambio “plantando ese permiso personal de querer cambiar”.

“La sinceridad de tu intención es la magia que va a hacer que tu vida cambie al instante, por eso cuando estaba pensando en el título de mi libro tomé esto en consideración para explicar que si no te das ese permiso de descubrir lo que vales, no podrás quererte. Lo único que te pido es que cierres los ojos, respires profundamente y ver si puedes encontrar ese permiso, aunque sea débil, de ir al encuentro contigo. Si la intención es sincera y viene del corazón, has plantado una semilla poderosa en ti que va a empezar a transformar tu vida. Este es el primer paso, incluso antes que quererte”, aseguró.

Conocerme a mí mismo

Martín Llorens dijo que “todos somos amor, independiente de los pensamientos, emociones y sufrimiento”.

“Antes de cambiar, quiero conocerme. Tengo la intención y me voy a dar el permiso de saber quién soy yo en este proceso. En mi caso tuve que decir: tengo dos opciones, seguir sufriendo o abrir la puerta para entender este sufrimiento y esa conciencia me ayudó a experimentar muchas cosas que me ayudaron. Conocerme, provocó un cambio en mi”, expresó.

“Nos hemos olvidado de sentir quiénes somos. El sentimiento es lo que te lleva a conocer una circunstancia cuando estás sufriendo y de repente desaparece ese sufrimiento, ese hueco, eventualmente es maravilloso, es un espacio de luz donde empiezas a sentir ligereza, te sientes extraño porque no conocemos nuestro potencial ni quiénes somos y el poder que tenemos. Hay que hacerlo poco a poco”, dijo el autor sobre consciencia y liderazgo personal.

“Lo que le pido a la gente que acude a mis talleres es que no se crea mis palabras, cada persona lo va a interpretar de acuerdo a su propia experiencia y creencias. Lo que pido es que empiecen a sentir energía, el espacio y se den la oportunidad, el permiso de ir al algo desconocido y a ver qué pasa”, indicó.

La aceptación del dolor

Alis García pidió al escritor explicar la diferencia entre el sufrimiento y dolor y cuáles son los pasos para salir de ello.

Martín Llorens dijo que el sufrimiento se da cuando la persona comienza a creer en sus pensamientos negativos.

“Puedes crear pensamientos positivos cuando eliges imágenes, memorias, visiones o realizas acciones positivas. Pero si te creas pensamientos negativos y les das cuerda, cobran fuerza y tú al creerte que es la realidad, te crea una desconexión con tu ser y comienzas a sufrir. La diferencia con el dolor es que en este puedes sentir la pérdida y tristeza, esto lo puedes dejar escapar de tu vida porque ya no forma parte de ella, pero ya no te lo estás tomando personalmente, ya lo has aceptado”, detalló.

El maestro en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid agregó que el dolor es mucho más fácil de sobrellevar con diferentes mecanismos como el paso del tiempo, la compañía de otras personas y rodearse de cosas positivas.

“El problema es cuando el dolor está encerrado y abrazado por el sufrimiento y no das espacio para romperlo”, subrayó.