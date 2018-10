Rechazo a la cultura de la muerte

William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA.- Rechazo total a la cultura de la muerte y, por el contrario, luchar a favor de la vida y la familia, fue el mensaje dado durante el programa radiofónico Salvemos una Vida, transmitido ayer por AMOR 100.1 de Grupo Sipse.

Alis García y Maryliz Escalante tuvieron como invitados al Dr. Víctor Pinto Brito, Ángel Pinto Flores y Marifer Chi, del Frente Nacional por la Familia, en Yucatán, que está invitando a la ciudadanía a participar hoy sábado en un plantón en la Plaza Grande, a partir de las cinco de la tarde.

Alis García destacó la importancia de que a través del Frente Nacional por la Familia estemos luchando en todo el país por un mismo fin: la vida y familia. “Antes, cada Estado luchaba por su parte, no había nadie que la agrupara, en cambio ahora se está haciendo un frente a nivel nacional contra todo lo que la ataca a la familia y la vida”, enfatizó.

Al respecto, Pinto Flores mencionó que la vida es maravillosa, nos regala todo tipo de momentos, a la familia, los amigos, a nuestros seres queridos, “y es por ese motivo por el que la defendemos”.

“En esta lucha no estamos solos, la mayoría de los mexicanos estamos a favor de la vida y lo estamos haciendo a través de esta red nacional”, añadió, tras comentar que con este tipo de movimientos buscan que la juventud no sea apática, que no se quede detrás de las computadoras, que levante la mano.

“Los jóvenes están de acuerdo con lo que estamos luchando, pero a veces se quedan callados porque no ven a nadie levantando la mano, como ocurre en el salón de clases cuando un maestro pregunta si entendieron, y no es hasta que hay un primero cuando los demás se animan a preguntar”.

En ese sentido, la fundadora de Salvemos una Vida señaló que hay que salir a demostrar quiénes somos, a expresar de lo que nos sentimos orgullosos, “no hay por qué esconderse, que nos vean que estamos luchando por la vida y la familia. A defender ese núcleo familiar, que es muy atacado por todo lo que pasa, y a los que no estén de acuerdo, los respetamos”.

Durante la plática, Maryliz Escalante comentó que para que exista una familia, primero tiene que haber vida, por lo que preguntó a la joven invitada su opinión respecto a la interrupción de un embarazo.

“La vida es un regalo que nos da mucho, y personalmente no estoy de acuerdo en que se le quite la oportunidad de vivir a nadie, tiene que respetarse”, indicó Marifer, quien agregó que algunos factores como el económico y social podrían llevar alguna joven al aborto, al preguntarse qué voy a hacer siendo madre soltera, mis padres no me apoyan, mi pareja me va dejar.

“Puede ser que no se tenga el apoyo de los padres al no estar de acuerdo por ser demasiado joven, y la presión social, que tacha a una joven embarazada que se ve en la necesidad de interrumpir los estudios; un bebé no es cualquier cosa, hay que darle tiempo, amor, es una responsabilidad grande, pero muy bonita”, comentó.

Por su lado, el Dr. Pinto explicó cuáles son las consecuencias en la interrupción de un embarazo. “Todo lo que comentó Marifer es precisamente con lo que llegan muchas pacientes, y por eso quieren interrumpir el embarazo. Soy médico ginecobstetra y atiendo todo tipo de casos en el consultorio, donde les explicó que pueden sufrir un problema importante.

“Puede ser entendible lo que les pasa, pues sienten que se le viene el mundo encima con un embarazo no planeado, pero en mi experiencia, cuando esa muchacha, aun con muchas dificultades decide tener a ese bebé, verdaderamente se convierte en el motor de su vida, en el centro de su atención y termina adorándolo”, señaló.

El profesional, presidente en Yucatán del Frente Nacional por la Familia, subrayó que mucha gente desconoce en realidad qué ocurre al interrumpir un embarazo, y pone como ejemplo que las jóvenes entran a internet para enterarse cómo interrumpirlo, topándose con una serie de consejos que puede poner en peligro su vida, como utilizar pastillas para que comiencen las contracciones, pero nunca les dicen que lo que van a provocar en las pacientes son hemorragias y que si no se atiende en el momento adecuado morirá.

“Afortunadamente, no se da este tipo de casos muy frecuente, pero la gente debe de saber que puede sufrir este tipo de complicaciones”, indicó.

“Cuando se realiza un aborto antes de las 12 semanas, es una intervención quirúrgica, y tiene mayor riesgo porque el cuello de la matriz está cerrado y puede causar complicaciones, como la perforación del útero. Muchas veces estas pacientes terminan en una histerectomía (extracción del útero). Si no ocurre eso, pueden padecer lo que se llama síndrome post aborto, que es una situación psicológica que presentan quienes sufrieron la interrupción de un embarazo provocado”, abundó.

Al abundar sobre este síndrome, explicó que son una serie de problemas emocionales que va pasando la paciente; mencionó que recientemente atendió a una joven que había tenido cinco embarazos, de los cuales dos fueron interrumpidos.

“Cuando le pregunté si se había arrepentido, dijo que sí, que estaba absolutamente arrepentida y sufre un remordimiento muy grande de consciencia”, expresó.

El Dr. Víctor Pinto lamentó que en el país se estén alentando iniciativas para cambiar algunos artículos de la Constitución y poder despenalizar el aborto. Actualmente hay dos: una interpuesta en la Cámara de Senadores y otra en la de Diputados.

Yucatán, al igual que otros 17 estados, indicó, tiene blindado el derecho de la vida, es decir, está en nuestra Constitución local la protección al derecho de la vida. Sin embargo, una vez modificada la Constitución del país, irán detrás de la de los estados.

“El derecho a la vida es el primer fundamento que tenemos como seres humanos, y si no lo tenemos, obviamente cualquier otro podrán quitar”, señaló, tras lamentar la cultura de la muerte que se pretende promover en el país.

“La interrupción del embarazo por el motivo que sea es una muerte”, enfatizó.

Marifer exigió a las autoridades políticas de apoyo a las embarazadas, que no den el aborto como una solución, pues no lo es, “esto es lo que exigimos los jóvenes. En caso de que la madre no lo pueda atender. Hay muchas familias que ansían tener un bebé, que están esperando por él”, añadió.

Ángel también mencionó que es importante que los jóvenes sean más responsables en su sexualidad y que estén más atentos al bombardeo en todos los medios de que todo es placer, pero no se menciona las consecuencias. “Ya no se habla de responsabilidad, solo de placer. La consecuencia de esto puede ser una vida”, concluyó.