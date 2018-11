A Lolita Ayala Dios le dio el don de ayudar a los demás

Joel González/Milenio Novedades

MÉRIDA.- “La vida es un espejo, si sonríes o le haces mala cara te lo devuelve; tenemos que tratar de ser felices, para eso estamos aquí, no para sufrir, si eso sucede, busquemos a alguien que nos ayude para no caer en depresión, porque sí se puede”, comentó la periodista Lolita Ayala durante su participación en la edición de esta semana del programa “Salvemos una vida”.

Acompañada de los conductores de la emisión radiofónica, Esperanza Nieto y Jorge Barrera, la invitada de lujo habló de la labor social que lleva a cabo y de su filosofía de vida, cuyos preceptos son enfocarse siempre en las cosas buenas de la vida porque, afirma, todos tenemos motivos para vivir.

La conocida periodista, quien fuera la primera mujer en los noticieros de Televisa, comentó que tras el sismo de 1985 que afectó severamente la Ciudad de México y en que trasmitió 12 horas continuas de desgracias y dolor, se decidió a emprender acciones para ayudar a los demás, para lo cual fundó la asociación “Solo por ayudar”, y años más tarde, cuando se desplomó en un helicóptero desde 35 metros y sobrevivió, junto con cuatro personas más, se refirmó su vocación de brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

“Todo pasa por algo y para algo, yo ya sé cuál es mi para qué; mi misión es salir de aquí para ayudar a más personas, porque me conmueve el sufrimiento humano, así como el animal”, apuntó.

Invitada por la conductora a compartir experiencias personales, la comunicadora recordó que luego de trabajar al lado de Luis Spota y Jacobo Zabludovski, fue hasta 1971 que logró ser titular de un segmento de noticias y años después, en 1988, tuvo su propio programa.

Jorge Barrera preguntó a la periodista cómo hacía la figura televisiva para no claudicar y seguir ayudando, a lo que Lolita respondió: “Nadie se escapa en este mundo de tener sufrimiento, yo perdí muy joven a mi padre, tuve cáncer de mama y siempre pensé en positivo, encontré una receta mágica, que es valorar la vida y ver las cosas que nos rodean, porque todos tenemos algo bueno”.

Se dijo convencida de que el dinero no lo resuelve todo, que hay cosas de verdad importantes, como el amor de los padres y de los hijos, despertar y tener un techo, mirar las cosas bellas como las flores, ya que todo tiene un por qué y para qué, “eso hay que buscar, porque son pruebas que pone la vida para crecer en el interior y no dejarse vencer”.

“Si se está en depresión, se debe buscar ayuda; siempre hay algo por qué vivir, he visto enfermos que darían lo que fuera por vivir y curarse, uno que está sano no debe caer en depresión, hay que buscar lo bueno; hay personas que no se dan cuenta, y como no soportan sus problemas, se quitan la vida”, aseveró Lolita Ayala.

En relación a la autoestima, la periodista dijo que hasta la persona que se siente más miserable tiene un espíritu qué proteger, que se debe ver lo grandes que somos como hijos de Dios con cosas buenas por las cuales vivir, pues el amor a uno mismo es muy importantes; “debemos amarnos y ser felices”, manifestó.

“No estamos aquí para sufrir, sino para tratar de ser mejores, la vida es una escuela y cada cosa que pasa es una lección y hay que aprender de ella, y según lo hagamos evolucionamos más, es un consejo para quienes tienen baja la autoestima”, aseveró la invitada.

En respuesta a la pregunta de Esperanza Nieto sobre su gusto de venir a Mérida, Lolita dijo que primero es por visitar a su hermano Rodolfo Ayala, quien radica en esta ciudad, donde disfruta el ambiente familiar que priva, se come rico y se aleja de los cielos grises y las calles llenas de automóviles de la capital mexicana, de la cual aún toma las cosas bellas que ofrece y las disfruta; aunque le gusta Mérida, considera difícil desarraigarse, dejar familia, amigos y trabajo.

De su vida personal, compartió que tiene dos hijos, varón y mujer, cuatro nietos de su hijo, siete hermanos, algunos fallecidos, y que duró 45 años en la televisión donde supo capotear a las personas negativas y aprendió a sobrellevar las cosas.

Detalló que muchas veces, teniendo dolor profundo, con lágrimas en los ojos, salía al noticiero poniendo una buena cara y con sonrisa “porque nadie tiene la culpa de nuestros problemas, se deben guardar y sonreír a los demás, porque la vida es difícil, pero depende de cada uno que sea más fácil o más difícil, para ello lo importante es la actitud que se tenga”.

La asociación “Solo por ayudar” fue fundada por Lolita Ayala hace 34 años con el fin de atender varias causas como: cáncer de pulmón y mama, cataratas, insuficiencia renal crónica, leucemia mieloide crónica, programas de salud y vivienda, apoyo a la población en zonas de desastre, banco de alimentos y casas hogar; el único requisito es ser pobre.

Con sus programas, el año pasado benefició a cinco mil personas, destacando 950 trasplantes de riñón, y continúan apoyando a quienes lo requieran, si es que se tiene donador; “Solo por ayudar” es el único organismo con conexión con institutos del país y hospitales.

En 1981 fundó el Comité Pro Animal, pero recibe poca ayuda, y lo poco que recibe lo destina a su primera causa que es esterilizar a perros y gatos que solo vienen a sufrir; además vigilan los antirrábicos y las perreras donde por ley mantienen a los animales con vida durante 72 horas y luego los sacrifican de manera cruel haciendo que sufran inmensamente.

Para finalizar, Lolita Ayala hizo una invitación a la sociedad: “Si tienen enfermedad y se sienten perdidos porque no tienen medios para atacarla, llámennos porque les podemos brindar una alternativa”.