Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Mediante el programa de verificación de gasolineras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inmovilizó 27 bombas de 10 estaciones de servicio por diversos motivos.

Además, en el reporte queda constancia también de cuatro expendios del combustible que se negaron a la supervisión de la Profecto, de los cuales dos se encuentran en Mérida y las restantes en Chemax y Tizimín.

El programa “Quién es quién en los precios” obedece a la supervisión que realiza la Profeco en diversos rubros de servicios al consumidor, y en este caso hace referencia a la verificación que realiza la dependencia a empresas expendedoras de gasolina.

De 10 gasolineras con 27 bombas inmovilizadas, el 50 por ciento está en Mérida, y el restante se encuentran distribuidas entre Celestún, Río Lagartos, Tizimín, Sucilá y Muna.

Llama la atención que en el caso de Muna las 12 bombas con que cuenta la gasolinera fueron inmovilizadas. De las cinco sancionadas en la capital yucateca, se aplicó la restricción a ocho bombas, cuatro más en Río Lagartos y las restantes fueron en Celestún, Sucilá y Tizimín.

Los motivos de las sanciones fueron por cinco diversas causas, como la falta o deficiencia en el servicio de calibración, por motivos de seguridad, fallas electrónicas, estaban fuera de servicio o cualidades “metrológicas”.

Es decir, las bombas no daban litros completos o estaban fuera de servicio pero no muestran leyendas hacia el público consumidor de que no está en uso, por lo que para evitar que sea empleada sin reportarlo, la Profeco las sancionó.

La Profeco también dio a conocer que cuatro gasolineras se negaron a la supervisión, las cuales se encuentran en Chemax, Tizimín y Mérida, no obstante la dependencia no informa si se aplicó alguna sanción a las mismas, solo reporta que se negaron a que el personal verificador de la Profeco cumpliera su función.

Si quieres conocer la lista de gasolineras con bombas inmovilizadas ingresa al: combustibles.profeco.gob.mx