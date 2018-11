José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En una semana los casos de influenza en Yucatán prácticamente se duplicaron y de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte al 1 de este mes, se han confirmado 13 contagios positivos derivados de 148 probables atendidos en el Sector Salud.

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna muerte asociada al padecimiento respiratorio. La semana pasada, informamos que el total de caso acumulados era de siete, es decir, en la semana más reciente se diagnosticaron seis más.

En la temporada de influenza estacional, que inició hace un mes, predomina la cepa de influenza tipo AH1N1. Campeche reporta cinco casos positivos de influenza y Quintana Roo, siete.

A nivel nacional, hasta la semana epidemiológica 44 se habían confirmado 267 casos positivos a influenza, de los cuales 205 corresponden a la cepa AH1N1; 45, a la B; 13, a la A, y cuatro, a AH3N2. El total de casos probables es de 4 mil 54.

Encabezan la lista de casos positivos Veracruz, con 53, y le siguen Guerrero, 35; Chiapas, 33; Tabasco, 22; Oaxaca y Sinaloa, con 18 cada uno, y Yucatán, con 13 Se han confirmado nueve defunciones relacionadas con influenza, correspondientes a los estados de Veracruz (4), Chiapas (2), Tabasco (1), Tlaxcala (1) y Aguascalientes (1).

La aplicación de la vacuna contra la influenza se lleva a cabo de las unidades de salud de Yucatán desde hace un par de semanas.

Es importante que a los menores de 5 años se les aplique el refuerzo contra la influenza y a los menores de 6 a 23 meses, la primera dosis.

Aquellos que no hayan recibido las dos dosis también deben ponerse la vacuna. Son grupos de riesgo además de los menores, los adultos mayores y las embarazadas, así como personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma, VIH y quienes tienen el sistema inmunológico comprometido por recibir quimioterapia.

Para evitar contagiase de in uen- za además de la vacunación, las autoridades de salud recomienda lavarse las manos, no acudir a lu- gares cerrados y evitar el contacto con personas enfermedad, utilizar cubrebocas y no saludar de beso.