Luis Fuente/ Milenio Novedades

MÉRIDA.- Fueron dos los tiradores en la ejecución del ex taxista y restaurantero Humberto Franco Hernández (a) “El Güero”, en su establecimiento en Chicxulub Puerto el domingo pasado, quienes, al igual que sus coacusados, fueron imputados por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla, pues los otros fueron los encargados de proporcionar y ayudar el escape del lugar de los hechos.

Los fiscales portaron los exámenes químicos en busca de nitritos –prueba para demostrar que se disparó un arma de fuego-, mismos que fueron positivos en el dorso de la mano izquierda de J. A. R. C., mientras que en W. H. S., en el dorso y palma de la mano derecha; C. A. M. A. conducía la camioneta en la que huyeron del lugar, y C. M. C. D. fue la encargada de dejar abiertas las puertas traseras para que los ejecutores pudieran abordar ese vehículo en la huída.

La camioneta utilizada en los hechos fue una Nissan X’Trail modelo 2016, color blanco y placas B21-A-YC de CdMx, misma que está registrada a nombre de una empresa en Toluca, EdoMex.

Como publicamos, el domingo 23 pasado Javier Humberto Franco Hernández (a) “El Güero”, de 46 años de edad, fue ejecutado de 7 balazos en la puerta trasera de su restaurante de mariscos “Ina Beach, ubicado en la calle 20 por 17 de Chicxulub Puerto, cerca del muelle de pescadores.

Los autores de este crimen, tres hombres y una mujer, fueron detenidos posteriormente en el puesto de control y revisión de la SSP instalado en el km 14.5, bajo el paso a desnivel del cruce de las carreteras Cancún y Chetumal.

Se quedan en prisión

Este miércoles, estas cuatro personas fueron presentadas ante el juez tercero de control en Progreso, Santos Alfredo Tinal May, quien en una audiencia de cinco horas calificó de legal la detención y los fiscales les imputaron el delito de homicidio calificado cometido en pandilla, en calidad de coautores. A petición de los fiscales, el juez Tinal May decretó la prisión preventiva para los cuatro acusados por un lapso de seis meses.

Los acusados se reservaron el derecho de rendir sus declaraciones sobre los hechos que se les imputan y pidieron la duplicidad del término para que se resuelva su situación jurídica, por lo que la audiencia de vinculación fue programada para el lunes 1 de octubre.

La defensa pidió que se declare de ilegal el arresto y que se ordenara la libertad de sus patrocinados, ya que alegó que no hubo flagrancia y que el arresto fue al azar por parte de los agentes en el puesto de control y revisión de la carretera Mérida-Valladolid.

El juez argumentó que sí hubo flagrancia e incluso una persecución inmediata a partir de que la SSP recibió el aviso de la noticia criminal, tal y como lo demuestran los datos de prueba de los fiscales.

Señaló que poco después del mediodía del domingo 23 la Umipol recibió el aviso de una persona herida por arma de fuego en el restaurante “Ina Beach”, ubicado en la calle 20 por 17 de Chicxulub Puerto, de modo que se envió a una unidad de la SSP al lugar y poco después se confirmó el fallecimiento y con información proporcionada por los testigos se inició un operativo de búsqueda y localización del vehículo en el que huyeron los autores del crimen, hasta que fueron detenidos en el puesto de control mencionado, de donde intentaron huir y una unidad les cerró el paso.

Esto, continuó el juez, quiere decir que hubo una persecución inmediata, además de que a estos sujetos se les encontró las armas utilizadas así como fueron identificados por uno de los testigos de los hechos.

Al formular la imputación, los fiscales indicaron que los autores materiales fueron J. A. R. C. y W. H. S., quienes ingresaron al restaurante y dispararon contra el propietario, quien todavía alcanzó a salir por la puerta para empleados y cayó en la calle seguido de sus ejecutores, quienes, tras darle el tiro de gracia, corrieron para abordar la X’Trail al tiempo que Claudia les gritaba: “¡Apúrense, antes de que llegue la Policía!”, y Muñoz Altunar era quien la manejaba.