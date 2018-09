Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA.- Maestros de secundaria de diversas especialidades, quienes salieron idóneos en el Examen de Ingreso de este 2018, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para pedir que se les asignen las horas de clase con las que puedan trabajar, ya que actualmente no cuentan con certeza laboral.

Alrededor de 35 maestros que acudieron a la protesta pacífica denunciaron que la Secretaría de Educación del Estado (Segey) y el encargado de escuelas secundarias, Mario Novelo Ayuso, sólo les han dado largas, pues hasta ahora solo les han asignado plazas a dos maestros de los más de 600 que salieron idóneos en la evaluación.

“¡Queremos transparencia, queremos trabajar!”, gritaron los docentes inconformes, quienes portaron pancartas y lonas en las que afirmaron que son idóneos y tienen derecho a que se les asignen las horas que les corresponden.

Vanesa Damián Marrufo, maestra afectada, declaró que son alrededor de 600 docentes que salieron aprobados, según la reforma educativa actual, pues presentaron el examen de ingreso y salieron con la calificación idónea, pero la Secretaría de Educación no les ha dado ninguna plaza para trabajar.

“Somos sometidos a diversas pruebas, somos idóneos y hasta el día de hoy no nos han asignado bases ni contratos. No estamos trabajando y sabemos que hay muchas escuelas donde no hay maestros y por ende muchos alumnos se quedan sin clases, hay mucha corrupción en el proceso de asignación de plazas”, aseguró.

Los quejosos afirmaron tener pruebas que avalan que son aptos para recibir las horas que por ley se merecen y dijeron que las autoridades educativas se comprometieron en otorgarles dichas plazas al iniciar el curso escolar, pero hasta ahora no han cumplido.

“Tenemos conocimiento que se están entregando bases y horas en otras escuelas pero no sabemos a quiénes, porque no se está siguiendo una lista de prelación, de acuerdo con el sitio que nos ganamos al concursar en el examen”, indicaron.