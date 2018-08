Ser para servir

Pocos entienden la vida de un médico, una que en silencio aprende y atiende, una con un pobre aporte del gobierno y con discreto apoyo de la gente que cree que tenemos un buen salario.

Como parte de la carrera, se nos solicita realizar un servicio social según la Ley General de Salud, donde se supone que el pasante de medicina devuelve a la gente lo que ésta ha hecho por ellos, situación controversial, puesto que, hasta las universidades de paga, tienen que cumplir.

Antes de realizarlo, lo veía como un requisito para obtener la cédula y en donde el Estado utiliza a estudiantes como mano de obra barata en lugares a donde nadie desea ir a ejercer; pero ahora, pese a que confirmo que fuimos mano de obra económica, estoy convencido de la necesidad de realizar esta labor y que sin duda es el año en el que más he aprendido en toda mi vida. Fue un año de dejar la ciudad, de aprender a vivir sin agua potable en medio de una inseguridad constante y con asesores que ya no encuentran la manera de apoyarte pese a su lucha constante. Te enfrentas a las enfermedades más raras, como lepra o tuberculosis, te expones sin cubrebocas a la influenza, sin seguridad frente a borrachos y drogadictos; pero te encuentras con una población fabulosa, conoces la realidad del país; te demuestran que no necesitas lujos para ser feliz ¡solo basta con la familia!; tratas por primera vez a embarazadas, niños, adolescentes y crónicos; aprendes de cultura y tradiciones mientras conoces a enfermeras maravillosas que trabajan día tras día bajo cualquier condición intentando cumplir un complejo programa de apoyo social que en realidad es maravilloso, descubres en todo lo anterior la magia de la vida, pero, en especial, aprendes a vivir para servir.