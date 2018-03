Siempre se puede ayudar

¿Qué estarías dispuesto a hacer para que tu entorno mejore, tus vecinos y los tuyos salgan adelante, pero, vamos a agregarle un detalle más: que lo hagas en condiciones económicas nada favorables? Supongo que lo pensarías dos veces.

Hay una familia que piensa muy diferente, su mentalidad considera que, si uno logra superarse, muchos más pueden hacerlo; está conformada por Juan Hu y su esposa Lidia Chi, él se dedica a la plomería y algunos trabajos como albañil y ella es ama de casa. Los pocos o muchos ingresos que alcanzan los utilizan para que su familia tenga una mejor calidad de vida, pero también para que la agrupación que encabezan siga su labor.

Alguna vez platiqué con Juan y me invitó a visitar el lugar en donde desarrollan sus actividades, el cual está ubicado en el Roble Agrícola 5, lugar en donde viven muchas familias con dificultades económicas. Y cuál no fue mi sorpresa cuando vi que el sitio donde desempeñan sus actividades es su hogar, que es sala de estudio y asesoría para los escolares de la colonia y centro de atención para los niños y familias de la zona; con las herramientas a su alcance, tanto físicas como educativas, ofrecen clases de regularización en estudios e invitan a los niños a leer, pero sobre todo a no dejar la escuela, y los motivan a que logren alcanzar sus sueños. Está de más decir que mi asombro no se detuvo en ningún instante del recorrido, ya que el lugar se desbordaba de pequeños que se sentaban donde podían mientras escuchaban atentamente las historias y anécdotas que les platicaban para atraer su atención.

Actualmente reciben a poco más de 200 niños y niñas de la colonia y sus familias, entregándoles un poco más de lo que pueden dar y eso me hace pensar en lo mucho que podemos hacer y lo tanto que nos limitamos para entregar una pizca de lo que tenemos. Así que anímate a apoyar a esta familia o a poner de tu parte dentro de tus posibilidades, ya verás que la educación es la puerta a un mar de posibilidades. Y que seas feliz.