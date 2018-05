MÉRIDA, Yuc.- El sector empresarial de la entidad confía en que se concrete la firma de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), pero de no suceder, Yucatán no se vería afectado debido a que se ha “hecho un buen trabajo para diversificar la economía y no depender tanto de la norteamericana”, señaló el presidente de la Canacintra en Mérida, Juan Manuel Ponce Díaz.

“Estoy convencido de que sí se firmará el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, pero puede ser que ese tratado no traiga todas las condiciones que nosotros quisiéramos, pero hay que dejarle ganar algunas batallas al presidente Trump, refiriéndonos al sector automotriz o alguna cuestión en la parte agrícola, pero a la entidad no le va afectar en alto grado”, especificó.

“Si se llega a un acuerdo se piensa que eso traerá aranceles mayores, pero no habrá afectaciones importantes en nuestra economía. Además el mercado se ha diversificado por lo que no ya no se depende tanto de Estados Unidos ni del petróleo”, dijo.

Por su parte, José Antonio Loret de Mola Gómory, presidente de Coparmex, aclaró que es un tema nacional, pero el sector empresarial ha hecho una labor extraordinaria de negociación a lo largo de las negociaciones.

“No sabemos la conclusión y el punto final de estas negociaciones, pero estoy convencido que México saldrá fortalecido, se podría decir que no nos doblamos a la imposición y si el resultado es tener un acuerdo, sin duda va multiplicar y potencializar las oportunidades, principalmente en la generación de empleos”, expuso.

Por su parte el coordinador General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (Sagarpa), Francisco José Gurría Treviño, indicó que el más afectado en el tema de importaciones de no llegar a un acuerdo sobre el TLC, sería Estados Unidos.

Explicó que nivel estatal se deben consolidar las exportaciones al Caribe pero principalmente a

Latinoamérica, a pesar de que la Estados Unidos se encuentra cerca y se depende de él en gran medida para la adquisición de alimento para cerdo.

Dijo que es importante que se busquen mercados en el continente asiático, como Japón y Corea, que está interesado en la compra de carne, por lo que a pesar de que no se llegue un acuerdo, México tiene grandes oportunidades en otros países.