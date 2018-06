Alertan por el 'ladrón invisible de la vista': el glaucoma

MÉRIDA, Yuc.- También conocida como “ladrón invisible de la vista”, el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible (después de la retinopatía diabética), ya que es un padecimiento que no presenta síntomas y se llega a presentar en dos de cada diez personas mayores de 40 años de edad.

La doctora Marina Ramírez, especialista en Oftalmología del Codet Vision Institute, mencionó que muchas personas piensan que el glaucoma es un tipo de cáncer pero no es así, sino que es la pérdida progresiva de la vista ocasionada por el incremento de la presión del globo ocular.

“Es una enfermedad que no da síntomas, no duele, no hay enrojecimiento del ojo ni comezón. La mayoría de las personas con glaucoma cursa sin síntomas. Sin embargo, la presión del globo ocular afecta poco a poco el campo visual”, explicó la doctora Ramírez.

La doctora Ramírez indicó que actualmente ya existe un dispositivo que reduce la presión ocular sustancialmente en pacientes con glaucoma. Este lente intraocular, denominado “Cypass” ayuda en nueve de cada diez casos de los pacientes a los que se les implanta, a reducir o dejar de utilizar medicamentos.

“El 80 por ciento de las personas que padecen glaucoma podría ignorarlo, por eso es necesario hacerse chequeos de la vista de manera preventiva. Esta enfermedad a pesar de ser devastadora y progresiva, es controlable”, mencionó.

La especialista en glaucoma explicó que el humor acuoso es el líquido del ojo que se va por una especie de “drenaje” y que el glaucoma se presenta cuando este líquido no puede irse por el “drenaje” natural de ojo por la presión elevada del globo ocular, dañando el nervio óptico que es un “cable” que lleva la visión del ojo al cerebro. En este punto es cuando el paciente comienza a perder la visión.

“El diagnóstico es sencillo, cualquier oftalmólogo puede tomar la presión intraocular; si sale sospechosa, se debe pedir que se le haga al paciente un examen más a conciencia. De rutina, todo oftalmólogo debe tomar la presión ocular. La exploración ocular no es dolorosa y puede aportar mucha información”, expresó la pionera de la cirugía de mínima invasión para glaucoma.

Tratamiento

Para el tratamiento del glaucoma existe gran variedad de fármacos que bajan la presión ocular por diferentes medios, facilitando el flujo de salida y disminuyendo la cantidad de líquido.