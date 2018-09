Mérida, Yuc.- “El sistema Unifila del IMSS ‘mata’ la esencia de la medicina familiar, ya que su objetivo es ‘sacar la chamba’ y no atender pacientes. Si continúa utilizándose de esa manera, se van a atender más pacientes por día, pero vamos a ver más agresiones hacia los médicos”, aseveró Apolinar Membrillo Luna, profesor de Medicina Familiar de la UNAM.

“Este sistema solo es una buena solución administrativa, pero no lo es para la consulta de medicina familiar. Lo que en realidad se requiere es que se cubran todas las plazas de médicos, que éstos se dediquen a trabajar y no a pasear fuera de los consultorios; lamentablemente tenemos médicos que ‘ven’ pacientes, pero no dan consulta”, expuso el docente.

Agregó que algunos médicos ven hasta 30 pacientes de forma muy rápida y antes de concluir su turno ya están libres, pero los problemas de salud no siempre se resuelven por la premura en la consulta.

“Eso no puede ser posible, tiene que darse una atención eficiente. Muchas veces no se sabe si el medicamento que le dieron al paciente está anotado en su expediente. Con esto evitaríamos las filas”, afirmó.

También mencionó que los pacientes no cuentan con recursos para acudir con los médicos de los consultorios anexos a las farmacias porque a pesar que la atención en estos lugares es gratuita o a muy bajo costo, los medicamentos no lo son.

Por su parte, el Dr. Ermilo Contreras, docente de la Facultad de Medicina de la Uady, comentó que en la parte administrativa las instituciones de salud implementan sistemas como Unifila para aumentar “eficiencia” aunque la atención no sea de lo mejor.

“Mientras el paciente habla, el médico hace la receta, no explora al paciente y cuando este quiere explicarle al médico sobre otro malestar que trae, le dice que sería hasta la próxima porque ya cerró la receta. Entonces están atendiendo una dolencia por paciente, ya no lo exploran. Esto es muy distante a lo que debe ser la medicina familiar”, aseveró.