MÉRIDA, Yucatán.- Con el registro de tres mil 809 nuevos contagios en la última semana, los casos de conjuntivitis en Yucatán suman 22 mil 603, cifra que supera 43% el número de casos presentados el año anterior, con corte al 23 de septiembre.

El total de casos confirmados de este padecimiento también supera la cifra más alta de casos de los últimos cinco años que fue de 20 mil 323 contagios, en 2015.

Del total de casos diagnosticados a la fecha, 11 mil 080 corresponden a hombres y 11 mil 523 a mujeres.

De acuerdo con un recorrido realizado por Milenio Novedades a hospitales y clínicas del Sector Salud, la afluencia fue menor en comparación con la semana pasada, en la que se encontraban abarrotadas las unidades médicas.

Asimismo se constató que el abasto de medicamentos para tratar este padecimiento se ha ido regularizando paulatinamente, a pesar de que muchas personas están recurriendo a remedios caseros sin vigilancia médica, poniendo con esto en riesgo su salud visual.

En este sentido, el doctor David Canché, cirujano pediatra y maestro en Salud Pública de la Clínica Ginerés destacó que utilizar remedios caseros para la conjuntivitis como el limón, miel, té de manzanilla, entre otros, resulta altamente peligroso, ya que podría ocasionar laceración a nivel de la córnea, y derivar en una cicatrización que puede desatar la disminución de la visión.

“Otro punto es que al utilizar productos que no están indicados por el médico también puede ocasionar una endoftalmitis (infección que afecta todo el globo ocular), esto podría ocasionar que el material purulento que se encuentra fuera del ojo se vaya hacia dentro, causando ceguera e incluso pérdida del ojo”, advirtió.

Por su parte, Carlos González Cervantes, jefe de Oftalmología del Hospital General Regional (HGR) No. 12 “Benito Juárez” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que los agentes que causan la conjuntivitis son varios, siendo los más frecuentes los virus y las bacterias y que esta enfermedad puede presentarse como epidemia en determinadas épocas del año; ya que se puede contagiar por contacto directo de persona a persona o por contacto con objetos contaminados.

“Para prevenir esta enfermedad, se recomienda no tocarse los ojos con las manos sucias, tener mucha higiene, no llevar a los niños al colegio mientras tengan la infección para evitar contagios, es importante no automedicarse; así como no compartir toallas, ni pañuelos, y evitar los remedios caseros. Lo indicado es consultar al médico”, concluyó.