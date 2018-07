Conoce a los interesados para dirigir al PRI en Yucatán

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Ante la inminente convocatoria para el cambio en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Yucatán, han surgido diversos aspirantes para tomar las riendas de este organismo político.

El actual presidente estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez, debió concluir su periodo el 19 de diciembre de 2017, pero en ese entonces no se emitió la convocatoria porque los estatutos del partido no permiten el cambio de líder en pleno proceso electoral.

Ayer, entre la clase política del PRI en Yucatán surgieron los nombres de “suspirantes” a encabezar la dirigencia estatal del tricolor: el del ex precandidato a gobernador de Yucatán y actual diputado federal por el Distrito 03 de Mérida, Pablo Gamboa Miner; asimismo, el del secretario de Desarrollo Social y ex director del Registro Civil del Gobierno del Estado, Walter Salazar Cano, y el del delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y ex presidente del Comité Municipal del PRI en Mérida, Ricardo Béjar Herrera.

De la misma forma, entre la clase política se menciona al diputado local electo por el Distrito XIII de Ticul y ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Federal, Luis Borjas Romero.

En este contexto, hace unos días la nueva dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, declaró que cumplirá con los pendientes de la renovación de una tercera parte de dirigencias estatales que ya han cumplido su periodo estatutario.

De la misma forma, dijo que se hará la renovación de 15 Consejos Políticos Estatales que ya están vencidos y que constituyen espacios indispensables para que la militancia participe de las decisiones del priismo.

Entre la clase política priista también se menciona el cambio de dirigentes en sectores y organizaciones como la Comisión Nacional Campesina (CNC) en Yucatán, que actualmente encabeza el diputado local Marco Vela Reyes y para la cual se perfila el diputado federal electo por el Distrito 05 con cabecera en Ticul, Juan José Canul Pérez. Se ha desempeñado como secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, diputado local, alcalde de Umán y secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI.