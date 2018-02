SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- La plataforma de tecnología, innovación y megatendencias Talent Network activará en Yucatán su programa Talent Night, un espacio en el que talento de la entidad compartirá su historia de emprendimiento y las implicaciones de este camino hacia el éxito.

El evento tendrá lugar el 15 de noviembre a las 19:00 horas en el bar L’Aventure, ubicado en Plaza Solare. La entrada es libre y los interesados pueden registrarse en la siguiente liga: http://bit.ly/2Apzszv.



En esta primera edición participan Aaron Rosado Castillo, director de la Unidad Empresarial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, embajador del programa Shared Value de la Escuela de Negocios de Harvard y mentor nacional Kybernus; así como Farique Cetina director y cofundador de la empresa National Soft, yucateco seleccionado para el relanzamiento de la campaña “Hecho en México” y miembro de la generación 2017 de Entrepeneur of the Year (EY) México.

De igual manera se suman a la charla, Alejandra Rivas, Jefa de Contacto Ciudadano de la Sedesol Yucatán, empresaria y líder en materia de derechos para las mujeres y Niger Bianchi, director de mercadotecnía de Intor (Inteligencia organizacional), empresa de consultoría.

Talent Nights se describe como un espacio nocturno para las tendencias y los temas de emprendimiento, creatividad e innovación. Es un modelo de ponencias breves, fast track en el que actores y representantes de diferentes entornos industrias y sectores comparten metodologías, logros y mejores prácticas.

Empresas yucatecas

También van a participar representantes de las empresas “Cyklos”, servicio de bicicleta publica que te permite localizar una bicicleta cerca de tu ubicación, administrar y pagar tus viajes desde el smartphone; “Xcambó Project”, productor gourmet artesanal y “CodersLink Talent”, una plataforma para obtener trabajo como programador en una empresa de tecnología en los Estados Unidos.