Ofrecen taller para que mujeres retiradas revaloren sus capacidades

Joel González/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Las mujeres mayores que han concluido una etapa laboral o al frente de una familia pueden iniciar nuevos proyectos personales que les ayuden a mejorar su calidad de vida, revalorando sus capacidades y aprovechando su experiencia, informó Lourdes Maribel Cabrera Ruiz, coordinadora del taller “Bienestar para Mujeres en Retiro”.

Muchas veces las mujeres no encuentran un interlocutor a quien trasmitir la experiencia ganada con el tiempo, esto las hace sentir fuera de lugar y eso hace que su legado valioso se pierda, por ese motivo un grupo interdisciplinario de profesionales ha creado un espacio enfocado en dar opciones a quienes están en estas condiciones.

Cabrera Ruiz comentó que esta iniciativa, que desarrolla en coordinación con la escritora Celia Pedrero Cerón y la maestra en Psicoterapia Pamela Peraza, surgió de la necesidad de atender a las mujeres que ya no tienen que salir a trabajar o que ya no están al cuidado de los hijos, las cuales se sienten enfrascadas en el ocio pero no saben qué hacer.

Detalló que la actividad la realizan desde hace tiempo en dos temporadas del año; en el caso del presente, que corresponde al verano, contempla el Taller de Escritura Íntima, donde las mujeres se reconocen y se revaloran; mientras que en la dinámica denominada Entrevista en la Máquina de Tiempo se viaja al pasado y al futuro para establecer relaciones emocionales e intelectuales con el presente.

Explicó que cada participante comparte cómo se veían en el pasado en un momento de logro, en tanto que se les cuestiona el entorno: quienes fueron las personas que las apoyaron, qué habilidades tuvo que desarrollar y cuáles fueron los retos.

También se les dan ideas con otras técnicas para que puedan desarrollarse en armonía en la etapa que están viviendo y más adelante se mezclarán grupo de adultos con niños con el objetivo de fomentar la convivencia entre las diferentes edades, puntualizó.

Por su parte la gestora cultural, Pedrero Cerón, indicó que el taller de escritura íntima muestra que escribir está ligado a quienes somos, por lo que este ejercicio se utiliza como una herramienta que ayuda a analizar y recordar quién es uno; es además un medio de organizar ideas para que cada quien pueda reinventarse.

Informes

El espacio de reflexión está conformado por grupos selectos de 6 a 8 personas en horarios de 9:00 a 12:00 horas los martes y los jueves. La fecha de finalización es el 31 de agosto.

El ciclo temático consta de 8 sesiones, lo cual permita que se pueda ingresar en cualquier momento; para mayores informes llamar al teléfono: 9992-30-51-16