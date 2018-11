Primer paso para tener tarifas de energía más justas en Yucatán

El Senado de la República aprueba propuesta del legislador Jorge Carlos Ramírez Marín

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Con el voto unánime de las fracciones legislativas, el Senado de la República aprobó una propuesta de Jorge Carlos Ramírez Marín para poner mayor orden y claridad en la asignación de las tarifas eléctricas, en lo que representa el primer paso para contar con cobros más justos en Yucatán y el país en general.

En maratónica sesión del pleno, el legislador recalcó que no es posible que en el caso de Yucatán la tarifa comercial e industrial suba hasta un 400% y provoque el cierre de negocios, el despido de empleados y la contratación de créditos para hacer frente a los cobros, sin que ninguna dependencia se haga responsable de esta grave afectación.

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores advirtió que el servicio de energía ha llegado a un punto sumamente crítico en Yucatán, que tiene las tarifas más altas del país, y señaló que no puede ser que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se sigan culpando mutuamente por las alzas, sin que ninguna de ellas asuma su responsabilidad.

"Actualmente, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía es la encargada de fijar las tarifas y lo hace con base en el costo de producción de energía que le pasa la Comisión Federal de Electricidad", explicó el legislador.

"El problema es que, según ellos, durante meses se estuvo cobrando menos en Yucatán y ahora actualizan las tarifas, solo que éstas alcanzan hasta un 400% más, lo cual es completamente desproporcionado", subrayó.

"Nadie se hace cargo de un error de ese tamaño, no se ha corrido a nadie de la CRE y tampoco de la CFE. Lo más sencillo es hacer que los ciudadanos paguen porque, según ellos, esas son las reglas del mercado", señaló.

"Pero, eso no es cierto, la CRE, como responsable, debió indicarle a la CFE qué inversiones tenía que hacer para que en ninguna región de la República ocurra lo que está pasando en Yucatán, donde no hay gas natural para reducir el costo de la generación de energía. Los privados por sí mismos no podían construir plantas de energía o introducir gas. Para todo se necesita la intervención de la CRE o la CFE", detalló.

"El gran ausente en este problema es el gobierno, la administración centralizada, a la que le damos el presupuesto y las facultades del servicio. Antes de esta propuesta existía un triángulo desconectado entre sí y en medio estaban los ciudadanos pagando millonadas por el consumo de energía”, abundó.

"El objeto de mi propuesta es que nadie se haga el desentendido. El gobierno debe coordinar y, así lo hará ahora por ley, a la CRE para fijar las tarifas, ahora sí estamos conectando las posibles inversiones que solucionen los costos de producción y las tarifas justas que se deben cobrar. Ahora sí le estamos regresando a alguien la obligación de responder porqué suben y cómo le deben hacer para bajar las tarifas", apuntó el senador.

La propuesta de Ramírez Marín, firmada también por su colega Verónica Martínez, de Coahuila, es la de modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que la Secretaría de Energía se coordine con la Comisión Reguladora de Energía a efecto de determinar criterios más claros en la fijación de tarifas que establece la Ley de la Industria Eléctrica.

"Amigos, órganos autónomos como la Comisión Reguladora sí, pero, el objeto de todos los órganos e instituciones del gobierno, es procurar el bien de la sociedad, y hoy no le hace bien que nadie pueda decir con certeza cómo, cuánto y cuándo pueden aplicarse las tarifas del servicio eléctrico", subrayó en el senador en tribuna.

"Esta es una oportunidad para que, sin afectar la autonomía, exista un mayor orden a satisfacción de los usuarios del servicio eléctrico, que somos todos", agregó el legislador.

"Hablo a nombre de mis representados, los ciudadanos del estado de Yucatán, que tenemos por cierto, la tarifa industrial más alta de todo el territorio nacional y eso no es justo", enfatizó Ramírez Marín.

Al someter a votación este punto de la orden del día, los senadores de todos los partidos aprobaron la propuesta del legislador yucateco, la cual tendrá alcance no solo en Yucatán sino en todo el país, con miras a tener tarifas eléctricas más justas.