MÉRIDA, Yuc.- Factores característicos en Yucatán como el sobrepeso u obesidad, la humedad en el ambiente y hasta la singular forma del cuello de sus habitantes, generan que en la entidad, a diferencia de otras partes del país, las personas adquieran trastornos como la apnea obstructiva del sueño y tengan más problemas para obtener un sueño reparador, informó el doctor en neurociencias José Moo Estrella, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Explicó que otros factores por los que la gente en la entidad no puede tornarse en un sueño profundo son la higiene del sueño, ya que muchas veces el cuarto se convierte en el área de trabajo, de juego, centro de televisión y no permite su función que es descansar, porque se convierte en un lugar condicionado a la actividad y no a la relajación y sueño.

“Entonces cuando yo entro a la habitación, mi cerebro ya sabe que es un espacio de activación, no de relajación”, apuntó.

José Moo Estrella, académico de la Facultad de Psicología de la Uady.

También intervienen el exceso en el consumo de sustancias como los refrescos de cola, bebidas alcohólicas y el tabaquismo.

El especialista, quien es el titular del Laboratorio del Sueño de esta facultad, indicó que por estas circunstancias, en el Estado un promedio de tres de cada 10 personas padece alteraciones del sueño, cifra que es similar a la que manejan los registros internacionales.

Mencionó que el principal indicador para detectar problemas en el sueño es la falta de rendimiento en las actividades cotidianas, sentirse cansado y somnoliento.