Aún faltan meridanos por obtener título de propiedad

Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- A pesar de que el Ayuntamiento de Mérida ha otorgado el título de propiedad a 117 personas pertenecientes al fundo legal, aún quedan 300 solicitudes de personas que han pedido se les entregue este documento. Pero además se considera que existan más personas en esta situación pero no se conoce hasta que no se acerque a la autoridad municipal para dar a conocer que no cuenta con sus escrituras.

Carmita González Martín, coordinadora del Proyecto “Patrimonio Seguro”, indicó que no se sabe el total de terrenos que aún no cuenta con documentación porque además de las solicitudes ya registradas se estima que hay más, sin embargo, no se han acercado al jurídico para dar a conocer que no cuentan con una documentación que avale que es de su propiedad.

“Si hay un número determinado de terrenos pero no sabes hasta que el ciudadano se acerca, ya que muchas veces el ciudadano no sabe si es ejido, es propiedad privada o fundo legal, entonces tienen que acudir al jurídico”, explicó.

Recordó que en el mes de septiembre del año pasado el cabildo de Mérida aprobó por mayoría calificada que se les otorgue a 128 personas su título de propiedad en donde vivían desde hace varios años, pero que nunca habían solicitado ese documento.

En total cada persona puede escriturar 600 metros cuadrados y no ser propietario de algún predio en otra parte del Estado para poder ser aceptado.

El fundo legal lo autoriza el catastro de Mérida que asigna las zonas en donde se pueden dar asentamientos esto, después de realizar un mapeo en donde se determina que no se afecta propiedad privada y áreas ejidales.