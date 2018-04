Tomemos una decisión

No votar por AMLO no significa que seas la pura mafia del poder, no votar por Anaya no significa que seas poco vanguardista, no votar por Meade no quiere decir que no te importe la economía o no elegir a Margarita no querrá decir que no creas en las mujeres Pero no votar, no decidir, sí significa que no nos importa México, que nos valen poco nuestro futuro, nuestra sociedad y nuestra familia. Tenemos que escoger.

Lo peor que pudiese ocurrir sería decir que no te importa la política, pues ésta es un arma de ciudadanos, o que a ninguno le crees y que por eso te retiras desperdiciando, o peor, vendiendo tu voto. De esa manera te perjudicas al quedar fuera de las decisiones del país e incluso te resta valor cívico al quejarte en un futuro de las malas decisiones que tome el presidente.

Quizá ninguno sea buen candidato, quizá la adición del Bronco se nos pueda hacer ridícula, pero, sea como sea, hay que votar, hay que elegir y crear criterio propio, no seguir cual borrego a los demás, pues un pueblo tonto es el que decide por venganza y sin raciocinio, el que se tapa los ojos al votar, al que le da flojera escuchar un debate.

Hoy realizaremos la entrevista de trabajo más importante de nuestra empresa: México, para la vacante más relevante del país. Quienes se postulan a este puesto, la Presidencia, nos entregarán una discusión donde deberán demostrar por qué son mejores que el otro y tendrán que hacerlo de manera clara y con propuestas viables para cualquier sector económico. Deberán presentarnos mágicas propuestas que nos hagan vencer el hambre, la enfermedad y la pobreza, las principales causas de inseguridad que atormentan a nuestra patria.