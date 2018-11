Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.-Ante la próxima consulta sobre el proyecto del tren maya, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Yucatán afirmó que, aunque el transporte ferroviario no significa competencia, se debe someter a opinión las cuotas en carreteras donde opera el servicio terrestre dado que la vía de Kantunil-Cancún es de las más caras del país y afecta al sector.

El presidente de la Canacar en Yucatán, Francisco Rivas Gamboa, declaró que toda la inversión que venga a Yucatán es buena.

“En el ramo del transporte siempre hemos sido aliados del ferrocarril, aquí en el caso de Yucatán son tramos muy cortos que van a Cancún, Chetumal y Playa del Carmen, no tenemos afectación sino todo lo contrario, simple y sencillamente llevar un producto hacia la estación, hacer una maniobra, que llegue allá, bajarlo, hacer otra maniobra y el flete no es competitivo para el ferrocarril, pero nosotros como inversión por Yucatán lo vemos muy bien, es bienvenido, y ojalá que se termine en los seis años que estará el nuevo presidente”, dijo.

En este contexto, Rivas Gamboa hizo un llamado al gobernador Mauricio Vila Dosal para que intervenga ante los altos costos de la carretera de cuota Kantunil-Cancún que han dejado fuera de la competencia a los transportistas de carga.

“Los precios de la autopista nos sacan totalmente de competencia, no hay las grúas, no hay seguridad, no hay la policía, no están realizando el servicio que deben de dar en la carretera de cuota, es muy cara; es un anhelo que se le debe dar a los yucatecos un descuento cosa que se ha negado a hacer sistemáticamente la empresa concesionaria”, indicó.

“Sería muy bueno que el gobernador intervenga y que nos apoye con el grupo ICA para una reunión en la que se plantee que los que tienen un domicilio fiscal en Yucatán, tengamos un descuento del 20 por ciento, como era antes, para reactivar todavía más la carretera, muchos compañeros se van por la libre porque no pueden pagar eso, nos están sacando completamente de competencia”, dijo.