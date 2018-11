Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El Puerto de Altura de Progreso es el único en el mundo que no cuenta con servicio ferroviario, por lo que el nuevo gobierno que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador debe incluir en el proyecto del Tren Maya un ramal hacia el principal puerto del estado, declaró este viernes el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (Comce), en Yucatán, Jorge Habib Abimerhi.

“Es necesario, Yucatán tiene que pasar al lugar que le corresponde en la historia de México, que es preponderante, hacemos un llamado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que en el proyecto del tren maya se considere la conectividad total del sureste de México, incluyendo obviamente a la Península de Yucatán, y al estado de Yucatán”.

Habib Abimerhi agregó que la inclusión del puerto de altura en un proyecto de servicio ferroviario es una decisión histórica que se tiene que tomar por parte de la Federación, y agregó que dicho medio de transporte es necesario e importante para el desarrollo no sólo de Yucatán sino nacional.

“El Puerto de Altura de Progreso no cuenta con el servicio ferroviario, aunque en el muelle anterior sí lo había para exportar pacas de henequén se canceló ese servicio, y, exceptuando a Progreso, a nivel internacional no existe en el mundo ningún puerto internacional marítimo que no cuente con el servicio ferroviario”.

Fechas de arranque

Hay que recordar que el lunes pasado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció en Mérida que el proyecto del tren maya arrancará el 16 de diciembre en Palenque Chiapas; asimismo que el próximo sábado 24 y domingo 25 de noviembre se realizará una consulta ciudadana sobre el esquema que incluye a los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

Este viernes el presidente del COMCE en Yucatán, Jorge Habib declaró que es importante que el proyecto del tren maya considere llegar hasta el puerto de altura de Progreso pues dará servicio de carga, además del de pasajeros.

En este contexto, el también senador suplente por Yucatán declaró que rumbo a la integración del Paquete Fiscal de Yucatán para 2019 se debe tomar en cuenta el reforzamiento de la seguridad en el estado.

“Es necesario que se le dé el apoyo a las autoridades policiales, Yucatán se distingue a nivel nacional por tener la mejor policía estatal, y también en el ámbito federal tenemos magníficos elementos, se tiene que apoyar antes que todo a la seguridad de los yucatecos, la seguridad del estado”, dijo el entrevistado.