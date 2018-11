Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Ante la intención de un grupo de ciudadanos de impugnar la consulta ciudadana sobre el proyecto del tren maya, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán está dispuesto a recibir los procedimientos de inconformidad y de darle los cauces correspondientes, con lo que Yucatán marcaría un precedente nacional ante este tipo de ejercicios convocados para avalar proyectos de infraestructura que no están regulados y que son decididos por una minoría.

Este miércoles el secretario general de la asociación civil Librepensadores de México, que aglutina a abogados y jóvenes empresarios, Gustavo Herrera Rosado, declaró que están considerando seriamente interponer una impugnación contra la convocatoria para la consulta ciudadana del tren maya que convoca el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y que se llevará a cabo el sábado 24 y domingo 25 de noviembre.

Herrera Rosado agregó que están en espera de que otras asociaciones, principalmente de indígenas, se sumen al recurso jurídico.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Armando Valdez Morales, declaró que “no podemos prejuzgar si puede, si llegara algo, en su momento el pleno analizaría si es viable o no, pero no podemos adelantar si es viable o no. Cualquier ciudadano que considere que se violan sus derechos políticos electorales puede acudir a los tribunales electorales que considere, ya sea federal o estatal, y el tribunal que lo reciba también valorará si es de su competencia o lo envía a la instancia correspondiente”.

Respecto a que la consulta no es organizada por una institución electoral, el magistrado dejó las puertas abiertas para analizar el tema y con ello una posible intervención al respecto.

“No es que contemplen o no, la ley electoral no es solamente lo que diga la ley sino lo que digan los criterios de las salas regionales del Tribunal Electoral Federal que son muy amplios y garantistas, no podemos decir ahorita decir si sí o no”.

A una pregunta sobre si el Tribunal Electoral del Estado es competente para analizar el tema, Valdez Morales dijo que “no sabemos todavía, no podemos prejuzgar algo que no tenemos la obligación de estudiar todo lo que nos llegue y resolver todo conforme a Derecho”.

Hay que recordar que hace unas semanas se llevó a cabo una consulta para avalar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).