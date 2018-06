Trifulca a pedradas, concluyó con la muerte de una mujer

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de los argumentos de la defensa, Wiltemo C. T fue vinculado a proceso, por su participación en un “pleito” en la colonia San Pedro Chuburná en el que le dio una pedrada en la cabeza a una mujer, quien murió a consecuencia de las graves lesiones que sufrió.

Este sujeto fue vinculado por los delitos de homicidio cometido por culpa y lesiones calificadas al ser presentado ayer ante el Juzgado Segundo de Control de Mérida.

La juez Blanca Bonilla González le confirmó las medidas cautelares del uso de localizador electrónico, no acercarse en un rango de 200 metros al lugar de los hechos, no acercarse a las victimas indirectas por el homicidio, la denunciante o los testigos, además de no salir del estado. Estas medidas cautelares durarán todo el tiempo del proceso.

En la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el acusado de nueva cuenta se reservó el derecho de rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan.

En la causa penal se señala que el día 3 de este mes, alrededor de las 18:30, el ahora imputado participaba en un disturbio en la calle 5 entre 36 y 38 de la colonia San Pedro Uxmal en Chuburná, y en un momento dado una de las piedras que lanzó en contra de sus rivales hizo blanco en la cabeza de una mujer, quien murió a consecuencia de la lesión.