Un parque nuevo

Cada día que pasa sentimos la necesidad de tener más espacios naturales donde realizar actividades recreativas y convivir de manera más armónica con la naturaleza. Desde hace 5 años hemos escuchado, sobre todo por vecinos del rumbo, la urgencia de transformar el espacio conocido como La Plancha en un gran parque y que pueda de ser compartirlo con lo que será la Universidad de las Artes (hoy Escuela Superior de Artes).

Hay un gran proyecto que seguramente derivará en un espacio útil, apoyado por asociaciones civiles y autoridades, en donde se privilegia el entorno ambiental. Hace unos días se llevó al cabo la firma de convenio entre Plant For The Planet Yucatán y el Gran Parque La Plancha, A.C. Ambas asociaciones se comprometieron a trabajar en pro del medio ambiente y el rescate de dicho espacio. El acta fue firmada por el coordinador estatal de Plant For The Planet, Luis Francisco Guillermo Alcocer, y Félix A. Rubio Villanueva, presidente de Gran Parque La Plancha, y como testigo Enrique Martín Briceño, director general de la ESAY.

En ese espacio se podrá recuperar una gran cantidad de plantas nativas de la zona y las futuras generaciones podrán conocer y valorar estas especies, algunas en riesgo de extinguirse. Si tomamos en cuenta la idea de Plant For The Planet nos daremos cuenta de la importancia que tenemos como sociedad para lograr buenas cosas y no sentarnos a esperar a que las autoridades inicien un proyecto que muchas veces es político y momentáneo. Estas iniciativas requieren de la participación de todos, en este caso primero de los vecinos para fortalecer y dar seguimiento al proyecto, ya que de manera directa serán ellos los principales beneficiarios. Si entre todos apoyamos podremos tener un verdadero pulmón dentro de la ciudad y muy cercano al centro que ya requiere de auxilio arbóreo debido al alto índice de vehículos que circulan en la zona y que, queramos o no, generan contaminación por emisión de gases a la atmósfera y de ruido. El espacio debe tener un parque temático y englobar senderos interpretativos, espacios abiertos arbolados, juegos infantiles y áreas de reposo para que toda la familia tenga un espacio para su disfrute.

Estaremos atentos para aportar desde nuestras trincheras nuestras capacidades para rescatar este gran espacio. La naturaleza te pide que la escuches y la apoyes para evitar que se siga deteriorando.