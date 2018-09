Urge actualizar la Ley de las adicciones de Yucatán

Mérida, Yuc.- Hoy día es urgente que en la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado, se considere a los vicios de comportamiento como un problema social que afecta gravemente la salud de las personas, aseguró el diputado local Manuel Díaz Suárez.

Agregó que la actual legislación, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2007, es decir, hace 11 años, tiene conceptos erróneos, en desuso y considera instituciones que en la actualidad ya no existen, además de conceptos poco definidos.

“Esta ley está enfocada principalmente al tabaco y al alcohol, pero no se puede tener una ley de adicciones que no hable de las demás, particularmente los comportamentales, ya que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya clasifica que las adicciones se dividen en aquellas sustancias que dañan y las comportamentales”, explicó.

Detalló que es necesario considerar en estos conceptos la adicción al juego, a las tecnologías, a los dispositivos móviles y a internet, así como a algunas actitudes sexuales.

También a aquellas que son parte de las psicopatologías, como a la comida, y que traen como consecuencia daños a la salud física y mental.

Resaltó que es necesario que se reconozca dentro de la ley dichas adicciones, para que se impulsen estrategias a fin de crear conciencia entre la sociedad para prevenir, detectar a tiempo y atender de manera integral a las personas que presentan dichos padecimientos.

En la actualidad dijo que no es posible que a las personas les preocupe salir de casa sin su teléfono celular y sientan la necesidad de regresar por él o bien, que caminen por las calles haciendo uso del dispositivo o mientras manejan su automóvil, poniendo en riesgo su seguridad e integridad física, entre otras cosas.

“No voy a decir que yo no uso el celular, no lo trato de usar como herramienta de trabajo o no consulto mis redes sociales porque me van a tildar de hipócrita, pero me llama mucho la atención la dependencia que existe en cuanto a las tecnologías, porque quien olvida su celular cae un estado de nerviosismo o estrés, sentirse fuera de contexto y eso es un problema de salud que no se toma en cuenta”, concluyó.