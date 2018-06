Mérida, Yuc.- El parador turístico de Chichén Itzá no aguantará más la desatención de una administración, pues sus problemas como hacinamiento de ambulantes, la falta de estacionamiento y problemas de infraestructura lo tienen en “jaque”, afirmó el Consejo Empresarial Turístico (Cetur).

El ex presidente del Cetur Jorge Escalante Bolio, empresario de la industria sin chimeneas e integrante de esa agrupación, indicó que si ese paradero sigue ignorado por las autoridades federales y estatales, en pocos años ya no será el atractivo que merece ser, por lo que invitó a las próximas autoridades a no olvidarse de esa importante zona arqueológica, que es patrimonio de la humanidad.

“Si Chichén Itzá no es atendido en la próxima administración gubernamental, no creo que siga siendo un destino que podamos seguir promoviendo con toda libertad, porque realmente los servicios del parador ya son insuficientes”, aseveró.

Añadió que el principal problema que enfrenta Chichén Itzá son los vendedores ambulantes, la falta de estacionamientos y los baños públicos.

También dijo que ya no hay en el interior un museo como antes, sino que es un comercio ambulante gigante.

“A Chichén Itzá le falta un museo virtual, usar más la tecnología para convertirlo en atractivo para los visitantes, además de un estacionamiento que tenga una capacidad adecuada al número de visitantes que atiende al año; el problema no solo son los vendedores ambulantes, sino una serie de problemas de fondo que deben ser resueltos de manera inmediata”, dijo.

Escalante Bolio adelantó que Cetur le solicitó a los candidatos a la gubernatura que el próximo secretario Estatal de Turismo sea un experimentado conocedor del destino y su problemática, no un compromiso político, para tomar cartas en el asunto en sitios como Chichén Itzá, que podría colapsar por las malas condiciones por las que atraviesa.

Destacó que en la actualidad Yucatán es un destino que goza de un alto prestigio en muchos aspectos, de los cuales sobresale la seguridad y a eso se debe en gran parte, el éxito en el desarrollo del turismo.