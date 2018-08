Viajar en 'apps' ilegales puede ser peligroso: FUTV

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, YUC.- Ante la complacencia de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado al permitir la operación de al menos seis empresas que de manera ilegal otorgan servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas en Yucatán, se podría convertir en un grave problema de seguridad al no contar con los registros de los choferes ni de los vehículos, como ha sucedido en otras partes del país donde se han visto involucrados en hechos delictivos, afirmó el secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Héctor Fernández Zapata.

El dirigente de transporte declaró que el FUTV ya le hizo ver de muchas formas al director de Transporte del Gobierno del Estado, Humberto Hevia Jiménez sobre este problema y a pesar de ello continúa solapando a estas empresas que operan de manera irregular. Se trata de ABY, Easy Trip, In Driver, Nuup, Tey y Uber.

"El llamado a la autoridad ha sido de manera permanente, si la autoridad no interviene ya es cuestión de ellos, esto se puede convertir en un problema de seguridad"

En mayo de 2016 el Gobierno del Estado señaló que las reformas a la Ley de Transporte del Estado de Yucatán para regular el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas obedecían a un “tema de seguridad y con la reforma se busca llevar un registro de quienes prestan el servicio mediante estas nuevas plataformas, para lo cual los autos deberán tener placas de Yucatán, la licencia de los choferes deberá ser de la entidad, así como deberán entregar carta de antecedentes no penales, se les realizará prueba antidopaje y deberán radicar en Yucatán”.

Al respecto, el secretario general del FUTV, Héctor Fernández, declaró que “yo siempre he manifestado mi inconformidad con estas empresas que no se registran, creo que aquí y hasta en la gran China, quien no se registra a algo que está debidamente regularizado y concesionado por parte de una autoridad, que en este caso es el Gobierno del Estado, son plataformas y son servicios pirata. Nunca he estado de acuerdo con servicios que no estén regulados”.

Respecto al incremento del número de empresas que otorgan servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas sin registro ante la Dirección de Transporte, Héctor Fernández exhortó a la autoridad a tomar medidas y que aplique la ley para aplicar las sanciones correspondientes.