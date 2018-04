En Yucatán no comprobar deuda pública podría ser un delito

MÉRIDA, Yucatán.- La Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pedirá al Congreso del Estado que establezca un nuevo tipo penal para convertir en delito “la falta de comprobación de la cuenta pública” ante la Auditoría Superior del Estado. Lo anterior obedece a que se han perdido juicios en contra de alcaldes señalados por desvío de recursos de entre 2 y 5 millones de pesos a quienes al no encontrárseles aumento patrimonial en los que pudieran haber invertido dichos recursos, se presume que fueron desviados para actividades como viajes o fiestas.

También te puede interesar: INE ofrece trabajo con sueldos de hasta 11 mil 500 pesos

Al respecto, ayer el vicefiscalía especializado en Combate a la Corrupción, José Enrique Goff Ailloud dijo que “muchas veces la Auditoría Superior del Estado presenta denuncias penales por el desvío de 5 millones de pesos, por ejemplo, pero en el Código Penal se establece que comete el delito de desvío de recursos o el peculado la persona que desvíe para sí o para otro, entonces luego resulta muy difícil probar que fue así.

Te puede dar para un inicio de juicio pero luego no te alcanza para una sentencia si no logras comprobar que el dinero fue para una cosa o para otra, es decir, si no tuvo un incremento en su patrimonio él, su familia, porque muchas veces las cantidades de 4 o 5 millones de pesos se las gastan en fiestas, viajes, cosas que luego no se pueden comprobar que las gastó”.

La propuesta se anuncia en el marco del Informe de resultados de la cuenta pública 2016 de los 106 ayuntamientos y de los entes gubernamentales estatales enviado por la Auditoría Superior del Estado al Poder Legislativo y del cual la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública ya aprobó el dictamen que entre otras cosas señala que 7 alcaldes resultaron con calificación en “negativo”, y 9 de los 21 alcaldes que van por la reelección y otros cargos públicos tienen graves irregularidades en el manejo de recursos.

En este sentido, Goff Ailloud dijo que pedirán al Congreso del Estado tipificar un nuevo tipo penal para convertir en delito la falta de comprobación de pruebas ante la Auditoría Superior del Estado.

“Como Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción vamos a proponer ante el Congreso del Estado que se tipifique el delito de que con el simple hecho de no comprobar tus cuentas ante la Auditoría Superior del Estado, ese sea el delito que también podamos perseguir, es decir, a cualquier autoridad fiscalizadora que no cumpla después de haber utilizado los medios de apremio y no compruebe sus cuentas, que ese sea el delito a perseguir a manera de un desacato, habría que buscar el tipo penal de manera que no se tenga que comprobar si el desvío fue para sí o para otro, sino que por el simple hecho de existir ese faltante se te procese penalmente”, dijo el funcionario.