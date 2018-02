Víctor Caballero plantea análisis sobre cambio de sede del Carnaval

Israel Cárdenas

MÉRIDA, Yuc.- Al rendir protesta como candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán se pronunció por analizar si el derrotero del Carnaval de Mérida continúa en Xmatkuil porque no está cumpliendo con el propósito, toda vez de que una importante cantidad de meridanos prefieren ir a Progreso o incluso a Campeche.

“No he ido al Carnaval, la verdad yo veo con cierta tristeza que muchos meridanos no van porque prefieren ir a otros lugares, le dan preferencia a Progreso o a Campeche, algo hay que revisar porque me parece que hay un sector muy grande que siente que sus costumbres, tradiciones, más allá del tema del Carnaval, sienten que se afectó esa parte, entonces me parece que ahí hay un tema que revisar”, expuso.

Caballero Durán agregó que la realización del carnaval en Xmatkuil tiene un buen propósito pero que muchos meridanos y personas de otras partes del estado que en años anteriores participaban en los festejos ahora ya no lo hacen.

“Van a Progreso, van a Campeche, como que sus costumbres y tradiciones se vieron afectadas y eso ha generado un sentimiento de que se está perdiendo algo de identidad, más allá de la propia fiesta, me parece que es un tema que no hay que dejar así, hay que revisar, hay que platicar porque si queremos que Mérida prospere, que avance, también se tiene que cimentar en que nuestra identidad sea fuerte, nuestras costumbres y tradiciones sigan”, dijo.

En este sentido, Víctor Caballero expuso que en todos los municipios de esta entidad hay grandes tradiciones y fiestas que son emblemáticas como lo ha sido el Carnaval en Mérida, pero el cambio de derrotero del Paseo de Montejo a Xmatkuil impactó en el ánimo de la población, por lo que reiteró que algo que se tiene que revisar.

“Yo no hablaría de traerlo o dejarlo, sino de hacer una revisión, me parece que algo está pasando, me parece que como está, no está cumpliendo con el propósito, porque, insisto, el Carnaval no es el desfile, es la fiesta, es la costumbre y la tradición, y eso es lo que no se está logrando, entonces creo que la población lo siente”, indicó.

Afirmó que hay un sector que también se siente complacido con que en algunos lugares no se realice, pero el punto a estudiar no es dónde sino el cómo se lleva a cabo.