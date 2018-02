Extranjero, a prisión por golpear a su pareja yucateca

SIPSE

MÉRIDA, Yuc.-El dominicano César C. P. E. fue vinculado por los delitos de violencia familiar y lesiones calificadas, por lo que permanecerá preso durante el proceso que se instruye en su contra por haber "celebrado" su cumpleaños golpeando a su concubina yucateca.

El ataque fue por un presunto arranque de celos durante el cual incluso agredió con un machete a la víctima.

César C. P. E. le dio una paliza a su pareja A. R. M. F. porque no le agradó que ésta pidiera prestado el teléfono a una vecina, pues César pensó que le estaba hablando a su ex novio.

Por tal motivo, la juez de control Ileana Georgina Domínguez Zapata estableció que por la gravedad de los hechos, el dominicano permanecerá en prisión por todo el tiempo que dure su proceso.