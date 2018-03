Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (Ipiemh) actualizará la red para la atención a hombres, que no sólo llegará a personas de este género que han ejercido violencia hacia las mujeres, sino a partir de la adolescencia, para que ejerzan su masculinidad con libertad.

Alaine López Briceño, titular del Ipiemh, informó que como parte de las recomendaciones que realizó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) se implementará esta medida para reforzar el tema de la prevención de la violencia.

Este proyecto se estará impartiendo en escuelas y lugares públicos en donde se tocarán temas importantes, como el respeto y también la tolerancia, no sólo hacia las mujeres sino para cualquier persona.

Respecto a hechos violentos de los últimos meses en donde las esposas dieron muerte al cónyuge dijo que no se minimizaron por pertenecer a ese género, porque la violencia se ejerce independientemente si es en razón de género o en defensa propia por maltrato.

“La violencia en Yucatán es muy grave, lo reconocemos, pero los hechos que ocurrieron los meses pasados fueron por una cultura ‘normalizada’, que no sólo da pie al asesinato sino al abuso infantil y contra las mujeres”, señaló.

Informó que en Yucatán el 66% de las mujeres mayores de 15 años han estado en alguna situación de violencia, además está entre los 10 Estados que cuenta de manera global con mayores índices sobre este tipo de conductas.

El tipo de violencia que más se da en la entidad es la emocional, porque muchas veces no se identifica, “incluso no se denuncia porque no le dieron importancia porque se ha ‘naturalizado’, son prácticas culturales que se han adoptado en cualquier entorno, tanto de hombres como de mujeres”.