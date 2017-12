Voces argentinas inundan de belleza los viejos separos de la penitenciaría

No cabe duda que Mérida es la capital coral de México y el ejemplo a seguir de otras ciudades y países de la América Latina. Cuando aún no se apaga el recuerdo de las voces que inundaron nuestras plazas durante el reciente Segundo Encuentro Internacional de Ensambles Vocales del VI Festival Internacional de la Cultura Maya y apenas nos estamos preparando para el disfrute de las sorpresas anunciadas para el próximo XVII Festival Internacional de Coros de Yucatán, que será en la segunda quincena de diciembre, el incansable director y promotor Néstor Rodríguez Silveira, creador y mantenedor del incesante movimiento coral yucateco, nos obsequia la presencia del espléndido Coral Voces Nuevas, de Mendoza, Argentina, bajo la exigente dirección del maestro Ricardo Javier Mansilla, que llenó de armonías australes los antiguos separos de la ex Penitenciaría Juárez, convertidos ahora en el nuevo Centro Cultural Regional del Issste, la noche del viernes 1 de diciembre de 2017.

Una veintena de bien seleccionadas voces integra este coro mixto creado en 1993 en la provincia contigua a Buenos Aires, que busca cantar en pro de la excelencia “con el intenso objetivo de hacer de la música coral un vehículo de fiesta y encuentro”, como asienta su director en su más reciente producción discográfica. Tras una breve muestra de viejos temas ingleses y alemanes, la Coral Voces Nuevas nos adentró en los ricos matices rítmicos populares de la nación más austral del continente con una selección de temas de inspiración folklórica que transparenta su compromiso con la tierra y la gente que los vio crecer y alienta. Su actuación fue muy bien acogida por el numeroso público que colmó el recinto y que les tributó muchos aplausos y una ovación final de pie.

Al término del evento, el maestro Néstor Rodríguez, presidente de la asociación civil Tumben Baktun, le impuso al maestro Mansilla la Medalla de Honor de los Festivales Corales de Yucatán y le entregó un lote de libros pautados con obras de autores yucatecos, en presencia de la licenciada Hyrina Enríquez, directora del Centro Cultura anfitrión; del maestro Enrique Martín Briceño, director general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y de varios directores de grupos corales yucatecos.