Conoce el cenote 'X'kekén', el cenote del puerquito

Milenio Novedades

Valladolid, Yuc.- La leyenda del cenote de X’Kekén cautiva a la Comisión Nacional del Agua y forma parte de la información hidrológica que difunde en su página nacional, señalando la importancia del abastecimiento del vital líquido para la vida humana.

Cuenta la leyenda que hace muchos años en Dzitnup, poblado de Valladolid, en Yucatán, había unos campesinos que poseían un cerdo travieso al que le encantaba correr entre los árboles y la vegetación del monte, pero siempre regresaba a la casa de sus dueños. Lo curioso es que cuando volvía a su hogar, el cerdito siempre estaba cubierto de lodo, incluso durante la temporada de sequía.

Los dueños, curiosos e intrigados por saber de qué forma el cerdo encontraba agua para enlodarse, un día decidieron seguirlo. El porcino los llevó hasta la entrada de una cueva y, cuando entraron, se percataron de que no era una caverna común sino un cenote, mismo al que decidieron bautizar como X’kekén (cerdo, en maya).

X’kekén es considerado uno de los cenotes más hermosos de México. Tiene tres entradas de acceso, justo en medio de la bóveda de la caverna hay un agujero por donde se filtra un haz de luz que ilumina el espejo de agua cristalina del cenote. Además, las estalactitas y estalagmitas de múltiples formas y tonalidades le confieren un paisaje variado al lugar.

En este cuerpo de agua, que en su parte más honda tiene 20 metros de profundidad, se puede nadar plácidamente o sumergirse con snorkel para observar mejor a los peces que lo habitan.

Cabe recordar que los antiguos mayas consideraban que los cenotes (de los cuales hay más de dos mil 500 en el estado de Yucatán) eran portales al inframundo que conectaban el plano de los vivos con el de los muertos.

Cenote Dzitnup or Xkeken, Valladolid, Yucatan Peninsula, Mexico HD video by PlayaReservations For more information, tourist maps, travel tips, photos and videos visit http://www.playareservations.com Be our friend in FACEBOOK: http://www.facebook.com/playareservationsrm Twitter: http://www.twitter.com/@Playatwitts visit http://www.playareservations.com and get the better option on your hotel, tour and transportation reservation for Playa del Carmen, the Riviera Maya and more.