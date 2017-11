MÉRIDA, Yuc.- A pesar de problemas de contaminación que se filtran al subsuelo y han contaminado las primeras capas del manto freático, el agua potable de Yucatán está en niveles óptimos de consumo, afirmó el director general de Innovación e Investigación del Siies, quien aseguró que el líquido es de buena calidad en Yucatán es completamente bebible.

“Hace algunos años se generó el mito de que el agua en Yucatán estaba contaminada y empezó a consumirse agua embotellada, pero en realidad la calidad del líquido en Yucatán es completamente bebible, sólo hay que tener cuidado de mantener limpios los tinacos”, dijo.

La crisis del agua es el tema central que lleva la edición número 20 de la Feria de la Ciencia que se inauguró en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI.

El entrevistado reconoció que a pesar de que la primera capa del manto freático ya presenta importante contaminación, la salud de los habitantes de la Península no ha sufrido afectaciones, pero hay que preparar a las nuevas generaciones para tomar conciencia del riesgo y comenzar a aplicar medidas de mitigación y prevención.

“En Yucatán, tenemos agua en abundancia, pero lamentablemente el grado de contaminación que tenemos en los cenotes, en el subsuelo, ya está tomando proporciones alarmantes debido al descuido que nosotros como humanos hemos tenido con el uso de plaguicidas y fertilizantes que se filtran al subsuelo”, indicó.

“También tenemos el caso de personas que tiran desechos a los cenotes y a las ciénagas y empresas que no controlan los residuos que generan, así que todo pasa directamente al subsuelo y a pesar de tener gran reserva de agua, va a llegar el momento en el que vamos a llegar a una crisis”, subrayó.

Ante este problema, dijo que en Secretaría de Investigación se financian proyectos para determinar el grado de contaminación que tiene el agua del subsuelo y tomar acciones para evitarla.

“En conjunto con el Consejo Nacional de ciencia y Tecnología (Conacyt) vamos a lanzar la convocatoria para un estudio muy importante que va a establecer varios puntos de medición del nivel de contaminación del agua y esperamos que los estados vecinos se sumen”, recalcó.

Dijo que los ciudadanos pueden beber con toda confianza del agua que se extrae de las llaves, ya que su limpieza no proviene de las tuberías sino, de que no haya estancamientos, es decir, si circula no se ensucia.