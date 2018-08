Yucatán cerrará gobierno sin deudas con proveedores

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- A seis semanas de concluir el sexenio, el Gobierno del Estado garantizó que no dejará deudas a proveedores ni pendientes financieros y procedió a recortar el gasto operativo en las 17 secretarías que implica ajustes en gasolinas, viajes nacionales e internacionales, protocolos, papelería, obsequios de intercambio y erogaciones en alimentos.

Ayer, el coordinador general de asesores y jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado, Eric Rubio Barthell declaró que el gobernador Rolando Zapata Bello concluirá su gestión sin pasivos con proveedores, ni endeudará al Estado rumbo al cierre de gestión programado para el domingo 30 de septiembre próximo.

“En materia financiera vamos a dejar el gobierno sin adeudos, para eso hemos tenido que restringir muchísimo el gasto, ahorita no hay para nada, no es que no haya, sino que estamos restringiendo el gasto para pagar a proveedores y no dejar adeudos. El gobernador Rolando Zapata no quiere dejar nada de deuda, pero dejar el mínimo de adeudo, no pidió deuda nueva, no se endeudó el Estado para nada, y no va a dejar lo que no es deuda pública pero que es deuda real como son los proveedores. La deuda pública está catalogada como tal ante el Congreso del Estado, eso es una cosa, pero otra cosa es que se están pagando todos los proveedores y servicios”.

Aunque no precisó el monto que erogará la actual administración en el pago a proveedores, recordó que cuando inició la actual gestión estatal el 1 de octubre de 2012 recibieron una deuda de 1,300 millones de pesos.

En este sentido, Eric Rubio precisó que las medidas financieras que han tomado en las secretarías del Gobierno del Estado son el recorte del gasto en gasolina, se restringieron viajes nacionales e internacionales, refrigerios y comidas, papelería y obsequios.

“Todo lo que se pueda recortar lo estamos recortando para que haya dinero para pagar a los proveedores, no hemos iniciado nuevos programas, hay ahorro en todo y hay austeridad”, agregó el funcionario estatal quien afirmó que dejarán en buenas condiciones la situación económica del Gobierno del Estado.

“La situación económica del gobierno quedará bien, con el presupuesto que le autorice el Congreso del Estado y con los ingresos que ahora tendrá que negociar con el Gobierno Federal (la nueva gestión estatal) y con una pesada carga de una administración anterior que ha sido eficiente, que ha hecho mucha obra, hemos trabajado bien, la gente está contenta, se crearon 75 mil nuevos empleos, se han traído fábricas, inversiones eólicas y fotovoltaicas, se arregló el tren, tantas cosas que se han hecho que ojalá que el nuevo gobierno pueda superarlas. Les deseo lo mejor, que lo hagan mejor que como lo hicimos nosotros, contará con nuestra colaboración en todo como ciudadanos para que lo hagan mejor, porque si lo hacen mejor a Yucatán le irá mejor”.

En este contexto, Eric Rubio analizó que se vislumbra un panorama difícil en los años por venir, por lo que se pronunció porque la nueva administración estatal que arrancará funciones el lunes 1 de octubre apueste por la planeación y comunicación de sus proyectos a la sociedad.

“Que se preparen, los años no vienen fácil, hay que hacer gran planeación y comunicación con la sociedad, ese fue parte de nuestro éxito, comunicarle a la sociedad siempre, con anterioridad, todas las obras, sumar a los sectores para hacer las cosas, no hay que hacer nada por capricho sino hacerlo por consenso, por capricho te quedas solo pero por consenso todos se suman, y coordinar bien los proyectos”, declaró Rubio Barthell.