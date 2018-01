Yucatán próspero en cifras

MÉRIDA, Yucatán.- A menos de un año de las elecciones de 2018, programadas para el 1 de julio, Yucatán se posicionó a nivel nacional en los Sectores Económicos de Manufactura, donde ocupa el primer lugar con 11.5% de crecimiento, mientras que en el ámbito industrial registra 9.2%, que lo coloca en el segundo sitio, y en el rubro de la generación de empleos se ha posicionado en el cuarto lugar en materia adquisitiva de salarios y la contratación de cerca de 60 mil nuevas plazas laborales.

La próxima administración del Gobierno del Estado, que iniciará el 1 de octubre de 2018, recibirá una entidad que crece 4% anual en su Producto Interno Bruto (PIB) y capta una inversión extranjera directa de cerca de mil millones de dólares, cifra que supera lo recibido durante los últimos 11 años del periodo de las dos administraciones estatales recientes.

Asimismo, de aquí al cierre de la gestión se aplicarán otros dos mil millones de dólares para hacer una bolsa de tres mil millones de dólares.

El secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, Ernesto Herrera Novelo, declaró que de 2012 a la fecha en Yucatán hay inversiones cercanas a los 65 mil millones de pesos, provenientes de capital nacional y local; asimismo, ejemplificó que el último trimestre de 2016 el PIB de Yucatán tuvo un crecimiento del 5.6%, con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Respecto al Turismo...

De la misma forma, el Sector Turístico de Congresos y Convenciones registra un 30% de crecimiento en el período que va de 2012 a 2016, mientras que el movimiento en el Aeropuerto Internacional de Mérida pasó de un millón 350 mil pasajeros en 2015, a dos millones de turistas en 2016, lo cual posicionó a la terminal aérea como la octava con mayor movimiento a nivel nacional.

El sector textil recientemente reportó 7% de crecimiento, mientras que en la edición 2017 de la Semana de Yucatán en México, que se llevó a cabo en mayo y que reactivó la actual administración, reportó ventas históricas de 60% respecto a lo realizado en 2015.

Asimismo, se reporta 28% de crecimiento en las exportaciones a través del Puerto de Altura de Progreso en el período que va de 2015 a 2016, y en el tema agroindustrial la empresa Valle del Sur ha exportado cerca de mil 800 contenedores de hortaliza producida en Tekax; en tanto que en el rubro de importaciones se han incrementado 22%, entre ellos: frijol, maíz, trigo y sorgo.

A todo esto, Herrera Novelo señaló “esta administración piensa en Yucatán y está trabajando para los próximos 30 años, no piensa en seis años; el tema es dejar un legado, una ruta, un camino que se tenga que transitar para que el crecimiento económico que se logre ahora no se pierda. Nosotros no estamos ocupados en pensar cómo vamos a terminar el año que nos falta, sino cómo dejaremos al Estado preparado para un crecimiento durante los próximos 30 años”.