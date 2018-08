Yucatán suma 45 fallecidos en este período vacacional

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El período vacacional “Verano 2018”, dejó un saldo de 289 accidentes en carreteras de la jurisdicción estatal, 203 personas lesionadas y 16 fallecidas, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

La cifra de muertes dista de la proporcionada por el auditor vial, René Flores, quien indicó que esta temporada vacacional fue la más mortal en los últimos diez años, con 45 personas que perdieron la vida, lista es encabezada por motociclistas. Añadió que en la versión de 2017, se registraron 28 muertos por siniestros de tránsito.

La SSP indicó que las estadísticas que contemplan el período del 30 de junio al 26 de agosto, registraron accidentes viales en Mérida (excepto en el área del Centro Histórico que cubre la Policía Municipal), en el periférico y carreteras estatales.

En ese lapso, se registraron 289 accidentes que dejaron 203 personas lesionadas y 16 muertos.

Durante el periodo vacacional de verano de 2017 (del 1 de julio al 27 de agosto) se registraron 290 accidentes, uno más que en 2018.

De acuerdo con el padrón vehicular del estado, en Yucatán hay 819 mil 857 vehículos, es decir 50 mil 637 más que el año pasado, al cierre del mes de julio.

De acuerdo con las estadísticas de René Flores Ayora, inspector del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, la temporada vacacional de verano fue la más mortal en los últimos 10 años en Yucatán, pues 45 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito.

Detalló que las personas fallecidas fueron 17 motociclistas, cuatro ciclistas, 15 pasajeros, cuatro conductores y cinco peatones.

Esto representa un incremento 29% del 1 de Enero hasta ayer 27 de Agosto con el mismo período de 2017.

Los factores de riesgo de sufrir un accidente son: no respetar los límites de velocidad, conducir en estado de ebriedad, no utilizar el cinturón de seguridad, hablar o textear en el teléfono celular mientras se maneja, y en el caso de los motociclistas, no portar en la cabeza un casco de certificado DOT, SNELL, ECE.

Reiteró que no usar casco aumenta la posibilidad de muerte, o sufrir lesiones graves en el cráneo.

En México, conducir una motocicleta representa un riesgo seis veces mayor de sufrir lesiones graves y tres veces mayor de morir, en comparación con conducir un automóvil.

En este sentido, la falta de atención a este problema, existen varias reglas de vialidad que no respetan los motociclistas en Yucatán; sin embargo, la más peligrosas es no portar el casco protector o, en caso de hacerlo, utilizan uno inadecuado que no cumple las normas de seguridad para tránsito de vehículo automotor.