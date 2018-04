Semana Santa, lapso de 'mayor tragedia' en los últimos 10 años

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El período vacacional de Semana Santa dejó 23 personas muertas en accidentes de tránsito en Yucatán, lapso “más trágico” en la última de década, de acuerdo con datos proporcionados por el auditor vial, René Flores Ayora.

En el último fin de semana –del viernes al domingo- de estas vacaciones de Semana Santa, fallecieron ocho personas en accidentes sucedidos en carreteras de Yucatán: en la vía Mérida-Cancún murieron siete personas en tres percances, y uno más en el camino a Kinchil, y uno más en la vía Sucilá-Buctzotz.

Comparado con el período vacacional de Semana Santa 2017, hubo un incremento de 50%, ya que en ese lapso se registraron 15 fallecidos en accidentes de tránsito.

También te puede interesar: Se suicida por depresión y es encontrado por su 'hermanito'

Flores Ayora insistió en que este período vacacional de Semana Santa fue el “más trágico” en los últimos 10 años en el Estado.

Detalló que de las 22 personas que perdieron la vida: siete son motociclistas, tres ciclistas, siete pasajeros, dos conductores y tres peatones.

Añadió que de ese total, cinco muertes ocurrieron en el periférico de Mérida: tres peatones, un pasajero y un conductor.

Los factores de riesgo de sufrir un accidente son principalmente por no respetar los límites de velocidad, conducir en estado de ebriedad, no utilizar el cinturón de seguridad, hablar o escribir en el teléfono celular mientras se maneja, y en el caso de motociclistas, es por no portar en la cabeza un casco certificado DOT, SNELL, ECE.

En Yucatán los motociclistas encabezan la lista de víctimas fatales, le siguen pasajeros, conductores, peatones y ciclistas.

El casco tiene una efectividad comprobada pues incluso estudios aseguran que disminuye el riesgo y la gravedad de las lesiones en 72% aproximadamente.

Disminuye el riesgo de muerte en al menos 39%, dependiendo esto de la velocidad o los vehículos involucrados, además de que evita costos de salud asociados con los choques.