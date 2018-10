Henry Chablé/Milenio Novedades

MÉRIDA.-Después de hacer historia en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, al convertirse en el primer deportista varonil en subir al pódium tras ganar una medalla en dicha competencia, el pesista yucateco nacido en la humilde comisaría de Dzibikak, Umán, Mauricio Canul Facundo, arribó a Mérida junto con la medalla de bronce obtenida en la división de los -69 kilogramos hace apenas unos días.

Canul Facundo, de apenas 17 años de edad, los cuales cumplió el pasado mes, llegó al Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón” acompañado de su entrenador Lázaro Medina, y eran esperados por familiares y autoridades deportivas como es el caso de Carlos Sáenz Castillo, titular del IDEY, y Astrid Novelo Rosas, directora de Alto Rendimiento del Deporte Yucateco.

Fue un momento emotivo el que se vivió en el aeropuerto meridano. El pesista lloró en los brazos de su madre, Magdalena Facundo Pérez, cuando la vio en la salida de pasajeros en la terminal aérea; ambos se fundieron en un abrazo que se alargó por algunos segundos. El motivo es que no se veían desde hace dos largos meses, pues el atleta estaba concentrado para esta competencia.

Fue recibido por familiares, amigos, y autoridades del deporte. (Foto: Milenio Novedades)

Mauricio mencionó que esta presea de bronce para él tiene un sabor “a oro” por el esfuerzo que realizó para lograrla, fueron muchos meses de esfuerzo que al final de cuenta valieron la pena.

“Este triunfo se lo dedico a mi madre porque siempre me ha apoyado en todo y es quien ha estado junto a mí en los momentos más difíciles que he pasado en mi carrera, y también a Félix Molina, quien fue el que me inició”, mencionó.

Tras haberse consagrado como el primer yucateco que gana una medalla en unos Juegos Olímpicos Juveniles, Mauricio Canul dijo que ahora toca apoyar a otros municipios, como Umán, Hunucmá, Tekax, Valladolid, donde hay mucho talento.

Cabe recordar que Canul Facundo se colgó la medalla de tercer lugar al sumar un total de 283 kilogramos, solo siendo superado por los 305 kg del turco Muhammed Ozbek y los 288 kg del georgiano Archil Malakmadez, primero y segundo lugar, de manera respectiva.