Agencias/Mazatlán

El yucateco Eduardo Vera pasó la prueba. El prospecto de 24 años de los Piratas de Pittsburgh cumplió de manera satisfactoria sus cinco aperturas en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) con los Venados de Mazatlán y ahora se prepara para su siguiente reto: ganarse un puesto en Grandes Ligas en 2019.

Vera no permitió carrera en sus primeras cuatro aperturas en la LMP, circuito en el que nunca había tenido la oportunidad de jugar. Pese a su buen nivel, los filibusteros no permitieron que siguiera para que esté listo en marzo para los entrenamientos de primavera.

"Fue una gran experiencia”, dijo Vera, quien se perfila a ser el primer jugador nativo de Yucatán en estar en las Grandes Ligas.

“Es una liga competitiva con gran calidad, bateadores con mucha experiencia y que en definitiva me van a servir mucho en mi formación”.

"Me encantó la afición de Mazatlán. Había jugado muy poco aquí, me fascina poder venir a México. Me hubiera gustado seguir por más tiempo, quedarme con el equipo y pelear por el título pero tengo que obedecer las órdenes para buscar otros objetivos”.

Vera firmó con los Piratas en 2012 y desde entonces los Venados lo tomaron en el draft cuando contaba con 17 años. Sólo había tenido cuatro apariciones en 2014.

Eduardo Vera firmó con los Piratas en el 2012. (Foto: Cortesía)

"Esta directiva siempre confió en mí y se los agradezco. Ahora fueron clave para que lograran el permiso y me dejaran venir los Piratas. Estoy muy satisfecho con todos”.

Ahora Vera, quien dejó un récord de un ganado, un perdido y un porcentaje bajo de carreras limpias admitidas de 1.46, se seguirá preparando para, a inicios del próximo año, reportar a los campos de entrenamiento de los Piratas, en Florida, donde buscará hacer su sueño realidad: Llegar a las Grandes Ligas.

“Sé que mi organización tomará en cuenta estas entradas en la Mexicana del Pacífico, que verán al tipo de bateadores que enfrenté y que a final de cuentas será muy importante para mi desarrollo”