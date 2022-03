Así funcionan las bombas termobáricas que Rusia usa contra Ucrania

Luego de que se conociera una denuncia de Ucrania por el supuesto uso de bombas de vacío, también conocidas como termobáricas de parte de Rusia en la invasión en el este del país, esto es lo que sabemos respecto a este tipo de armamento.

Según describió la agencia Reuters, una bomba de vacío o termobárica es un arma capaz de absorber oxígeno del aire circundante para generar una explosión de alta temperatura, que normalmente produce una onda expansiva de una duración significativamente mayor que la de un explosivo convencional y es capaz de "vaporizar cuerpos humanos".

La bomba de vacío consiste en un contenedor de combustible con dos cargas explosivas separadas que pueden lanzarse como un cohete o como una bomba desde un avión.

Cuando alcanza su objetivo, la primera carga explosiva abre el contenedor y dispersa ampliamente la mezcla de combustible en forma de nube, la cual puede penetrar cualquier abertura o defensa de un edificio que no esté totalmente sellada. Luego, una segunda carga detona la nube, lo que da como resultado una enorme bola de fuego, una onda expansiva masiva y un vacío que absorbe todo el oxígeno circundante y tiene efectos devastadores.

El pasado martes se registró un nuevo bombardeo ruso en Ucrania, esta vez en la ciudad de Járkov, ubicada a unos kilómetros de Rusia, el ataque dejó al menos 10 muertos y 35 heridos, asimismo se informa que en Kiev se encuentra una columna de más de 60 kilómetros formada por tanques de Moscú con la finalidad de rodear la capital.

"Esta mañana la plaza central de nuestra ciudad y la sede del gobierno local de Járkov fue atacada de una forma criminal", informó el gobernador regional, Oleg Sinegubov.

"El ocupante ruso continúa usando armas pesadas contra la población civil”, escribió Sinegubov en su cuenta de Telegram.

Mientas que el Ministerio del Interior, Anton Geraschenko refirió que este lamentable hecho arrebató la vida de 10 personas y dejó 35 heridos, sin embargo señaló que esta cifra podría cambiar una vez que los rescatistas se retiren de los escombros

“Es un crimen terrible”, condenó Geraschenko.

Por último el ministerio del interior informó sobre otro ataque ruso con misiles en barrios residencial de Járkov, mismo que ha dejado decenas de víctimas.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n