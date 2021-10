Tras casi 4 días desaparecido niño latino es encontrado en el bosque

Tras casi cuatro días de intensa búsqueda Christopher Ramírez fue encontrado, el menor de apenas tres años fue localizado en un área boscosa.

Don Sowell, Sheriff del condado de Grimes, informo a través de los medios de comunicación que el menor se perdió el día miércoles de mientras jugaba con su perrito, por lo que se realizó un operativo para su búsqueda, pero el día de hoy recibieron un reporte que habían encontrado a un menor con todas las características.

El menor ya ha sido entregado a su madre por lo que lo ha trasladado al hospital para su valoración ya que el menor se encontraba en esta de deshidratación, por lo que solo pedía algo para beber.

¿Cómo desapareció?

Este miércoles 6 de octubre policía del condado recibieron una llamada reportando que un menor había desaparecido o sustraído, la madre del menor relato que mientras regresaban de hacer compras a las 13: horas, el menor bajo del automóvil para jugar con su mascota mientras corría de tras de el en la parte de enfrente pero en un instante este se perdió de vista, por lo que la madre empezó a llamarlo y al no ver respuesta empezó a recorrer todos los alrededores para después notificar a la policía.

La madre relato los momentos de angustia que vivió pero fue un milagro que Christopher apareciera, "Se fue siguiendo al perrito de nuestra casa, porque el perrito se salió y él lo fue siguiendo, corrió muy rápido, fue algo de uno o dos minutos que yo me dí vuelta”, declaró Nuñez al noticiero local, también manifestó que pensó que alguien se había llevado a Christopher, “corrí alrededor del barrio y yo gritaba y él no me contestaba, agregó a la emisión.

El menor ya se encuentra con su familia por lo que esta historia tuvo un final feliz, dada la situación que se vive en el mundo dado la trata de menores.

