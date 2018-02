Ataque armado contra un 'party bus' cobra una vida

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Al menos una persona muerta y cuatro heridas dejó un tiroteo registrado tras el enfrentamiento entre los ocupantes de dos autobuses de fiestas en el muelle de Santa Mónica, California, informó la policía local.

De acuerdo a La Razón, la celebración ocurría en la avenida Ocean de Santa Mónica y el bulevar Colorado, cuando alrededor de la 01:00 hora local la policía recibió reportes de una balacera protagonizada por un grupo armado.

Al llegar, los agentes encontraron a una mujer muerta y cuatro personas más heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde se reportan en condición estable.

Las primeras versiones señalan que el incidente comenzó cuando varios ocupantes de un autobús de fiesta en Ocean Avenue se enfrentaron con otro grupo cercano.

Varios hombres dispararon en repetidas ocasiones contra uno de los autobuses y huyeron de la escena a pie, señaló el reporte.

